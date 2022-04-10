Aşağıda çiftçiler için verilecek traktör kredisinin detayları anlatılmıştır. Yazı sayesinde traktör kredisi veren bankaları, kredi almanın koşullarını ve kredi başvurusu esnasında sizden istenecek belgeleri öğrenebilirsiniz.

Traktör kredisi alınan bankalar traktör alımlarını finanse etmek için çalışmalar yapmaktadır. Traktör kredisi alınır iken çiftçilere uygun vade koşuları ve faizler ile kolaylık sunulmaktadır. Çiftçiler çektikleri krediler sayesinde ikinci el ya da sıfır bir traktöre kavuşabilmektedir. Aşağıda traktör alımları için başvurulabilecek banka isimleri yer almaktadır:

Denizbank

Ziraat Bankası

Akbank

TEB (Türkiye Ekonomi Bankası)

Şekerbank

İş Bankası

Finansbank

Vakıfbank şubeleri

Türk Traktör Finansı

2022 Traktör Kredisi Şartları Nelerdir?

Traktör kredisinin koşulları bazı bankalar tarafından değişkenlik gösterebilmektedir. Ancak istenen şartlar hemen hemen benzerdir. Devlet destekli faiz indiriminden yararlanarak tarlası için traktör almak isteyen kişiler şu koşullara sahip olmalıdır:

Traktör kredisine başvuru yapacak her çiftçinin online ortamda ÇKS sistemine kayıt olması gerekmektedir.

Çiftçiler 18 yaşını doldurmuş olmalıdır. Aksi takdirde traktör kredisi de dahil olmak üzere herhangi bir krediye başvuru yapamamaktadır.

Kişilerin kredi sicilinin iyi durumda olması önemlidir.

Kredi yalnızca bazı markalardaki traktörleri kapsamaktadır. Bu markalar arasından bir seçim yapılması gerekmektedir.

Başvuru yapılan dönemde kişilerin herhangi bir tarım faaliyeti ya da hayvancılık yapıyor olması gerekmektedir.

İkinci el traktör kredisine başvuruluyor ise alınacak araçların 8 yaşından daha küçük olması gerekmektedir.

Kişilerde zirai kredilendirme belgeleri olmalıdır.

Banka tarafından açıklanan tarih aralığında müracaat edilmesi gereklidir.

Traktör Kredisini Kimler Alabilir?

Traktör kredisinin verildiği kişiler devlet desteklerinden yararlanarak tarlalarını geliştirebilmektedir. Traktör kredisi yalnızca yukardaki şartları sağlayan çiftçilere verilen bir kredidir. Krediyi yalnızca aşağıdaki kişiler alabilmektedir:

Çiftçi Kayıt Sistemi üzerinden üyelik oluşturanlar,

18 yaşından daha büyük olanlar,

ÇKS belgesine sahip olanlar.

2022 Traktör Kredisi Alınır İken İstenen Belgeler Nelerdir?

Traktör kredisinde istenen evraklar farklı bankalar için değişiklik gösterebilmektedir. Traktör kredisi alınır iken genel olarak aşağıdaki belgeler istenmektedir: