Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında bu haftanın toplam puan durumu belli oldu. Gün sonunda verilen puanlar ile haftanın şampiyon ismi belirlendi. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın şampiyonu kim oldu?

Ekranların sevilen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında bir önceki haftanın şampiyon ismi belli olmuştu. Hazırladığı menü ile en çok puanın sahibi olan Mesut 28 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında yayınlanan haftanın şampiyon ismi oldu. Farklı menü içeriği ile diğer yarışmacıların bir adım önüne geçti. Peki bu haftanın şampiyon ismi kim oldu? 8 Nisan Yemekteyiz yarışmasının toplam puan durumu nedir?

8 Nisan Yemekteyiz Puan Durumu Nedir?

Yemekteyiz yarışmasında gün geçtikçe artan heyecan ile birlikte yarışmacıların puan durumu da artmaya başladı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yarışmacılar belirlenen günlerinde kendi menülerini hazırlayarak diğer yarışmacıları konuk etti. Hazırladıkları menülerle farklılık katmayı ve diğer yarışmacılar ile birlikte sunucu Zuhal Topal'ı etkilemeyi amaçlayan yarışmacılar, bu hafta da performanslarını sergiledi. Haftanın finaline yaklaşırken bu haftanın puan durumu da belli oldu.

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Haftanın ilk yarışmacısı olan Furkan Yavuz 29 puan ile haftaya güzel bir başlangıç yaptı. Salı günü yayınlanan bölümde ise Ülkü Naz Eski 30 puan alarak Furkan'ın önüne geçen isim oldu. 6 Nisan Çarşamba günü yarışan isim Elif Kahrıman 35 puan ile haftaya damga vuran isimlerden oldu. Dün yayınlanan bölüm ise yarışmacılar tarafından son derece kritikti. Finale yaklaşırken artan birlikte heyecan ile yarışmacılar arasındaki gerilim de artmaya başladı. 7 Nisan Perşembe günü yarışan Havva Kasım, Zuhal Topal'dan da son derece iyi bir puan alarak 39 puan elde etti. Böylelikle son güne yaklaşırken en çok puan elde eden isim Havva Kasım oldu. Böylelikle ödüle en çok yaklaşan isim Havva oldu. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının ödülü nedir?

Yemekteyiz Yarışmasının Ödülü Nedir?

Her hafta yarışmacıların kendi menülerini hazırlayarak performanslarını sergiledikleri yarışmada, bu hafta da final gününe yaklaşıldı. Diğer yarışmacıları geçerek en yüksek puanı elde eden isim toplamda 15.000 TL'nin sahibi olacak.

8 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz Şampiyonu Kim Oldu?

Bu haftanın finaline yaklaşırken yarışmacılarda heyecan doruğa ulaştı. En çok puanı elde eden yarışmacı Havva Kasım, şampiyonluğa en çok yaklaşan isim oldu. 8 Nisan Cuma günü yarışacak olan isim Sultan Çakır'ın performansı ise merak konusu oldu. Cuma günü yayınlanacak olan bölümde Sultan Çakır'ın performansına ve alacağı puana göre bu haftanın şampiyon ismi belirlenmiş olacak.