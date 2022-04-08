Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta heyecanı Kanal D ekranlarında sürüyor! Nisan ayının ilk haftası tamamlanırken haftanın birincisinin kim olacağı büyük merak konusu...

Kanal D ekranlarının gündüz kuşağı programlarından sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da Nisan ayının ilk hafta heyecanı tamamlanırken şampiyonun kim olacağı seyirciler için merak konusu. Peki; Gelinim Mutfakta programında Nisan ayının ilk hafta şampiyonu kim oldu?

Gelinim Mutfakta Yarışmasının Ödülü Nedir?

Yayın hayatına 2018 yılında Kanal D ekranlarında başlayan Gelinim Mutfakta yarışması, ünlü isim Nursel Ergin tarafından sunuluyor. Program; 4 gelin ve 4 kayınvalidenin yer aldığı bir yemek yarışması olarak ekranlarda yer alıyor. Hafta içi her gün yayınlanmakta olan programda her gün farklı yemekler yapılarak, kayınvalidelerin beğenisine sunulur. Kayınvalideler tarafından günün en yüksek puanını alan geline bir adet çeyrek altın verilir. Haftanın birincisi olan geline ise 5 adet altın bilezik verilir.

Gelinim Mutfakta Nisan Ayı Sonuçları

Gündüz kuşağı programları arasında yüksek bir reyting oranına sahip olan Gelinim Mutfakta yarışmasında Nisan ayının ilk hafta heyecanı sona eriyor. Peki; ilk haftada hangi gelin kaç puan topladı, haftanın çeyrek altın alan isimleri kimler?

4 Nisan Pazartesi Puan Durumu

Miyase: 22 Puan

Yeşim: 18 Puan

Öykü: 14 Puan

Damla: 9 Puan

5 Nisan Salı Puan Durumu

Öykü: 15 Puan

Yeşim: 13 Puan

Miyase: 10 Puan

Damla: 9 Puan

6 Nisan Çarşamba Puan Durumu

Miyase: 20 Puan

Damla: 14 Puan

Yeşim: 8 Puan

Öykü: 7 Puan

7 Nisan Perşembe Puan Durumu

Miyase: 16 Puan

Yeşim: 16 Puan

Damla: 13 Puan

Öykü: 4 Puan

Gelinim Mutfakta 8 Nisan Haftanın Birincisi Kim Oldu?

Gelinim Mutfakta yarışmasında, hafta boyu mutfaktaki yeteneklerini sergileyerek birbirleriyle mücadele eden gelinler arasından biri haftanın birincisi oluyor. Peki; Nisan ayının ilk haftasında kim haftanın birincisi oldu, 5 adet bileziği kim kazandı?

Haftanın puan durumu göz önünde bulundurulduğunda; kayınvalidelerden 68 puan toplamayı başaran Miyase haftanın birincisi, Öykü ise 40 puan ile haftanın sonuncusu olacak gibi görünüyor. Ancak; 8 Nisan sonuçlarının henüz belli olmaması, yarışmada her an işlerin değişebileceğini gösteriyor. Haftanın kazananı bugün saat 13.00 da Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak.