TV izleyenlerinin bugün en çok merak ettiği sorulardan birisi de TV yayın akışı oldu. Pek çok dizi ve film arasında TV'de ne izleyeceği konusunda kararsız kalan pek çok kişi için 8 Nisan Cuma hangi diziler var? 8 Nisan Cuma TV'de neler var? İşte detaylar...

TV izleyen birçok kişi 8 Nisan Cuma ekranda hangi dizilerin olduğunu merak ediyor. Birbirinden farklı kanallarda cfarklı içeriklere sahip TV dizileri arasında bugün ne izleyeceğine karar veremeyen izleyiciler için 8 Nisan Cuma televizyonda neler var?

8 Nisan Cuma Kanal D Yayın Akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

8 Nisan Cuma Star TV Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Pelin'in Mutfağı

18.40 Star Haber Gözden kaçırmayın Survivor All Star 72. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı? Survivor'ın 72. Bölümünde Neler Olacak?

20:00 Her Şey Aşktan

8 Nisan Cuma FOX TV Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Mehmet Özer İle Mutfakta Ramazan

13:00 En Hamarat Benim

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:30 Aşk Mantık İntikam

8 Nisan Cuma TRT 1 Yayın Akışı

09:05 Ramazan Klipleri

10:15 Alişanla Gülümse Hayata

15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

17:00 Ana Haber ( Canlı)

19:00 Ramazan Sevinci

20:00 Kasaba Doktoru

8 Nisan Cuma TV8 Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

14:45 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

8 nisan Cuma Show TV Yayın Akışı