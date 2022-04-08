TV izleyenlerinin bugün en çok merak ettiği sorulardan birisi de TV yayın akışı oldu. Pek çok dizi ve film arasında TV'de ne izleyeceği konusunda kararsız kalan pek çok kişi için 8 Nisan Cuma hangi diziler var? 8 Nisan Cuma TV'de neler var? İşte detaylar...

TV izleyen birçok kişi 8 Nisan Cuma ekranda hangi dizilerin olduğunu merak ediyor. Birbirinden farklı kanallarda cfarklı içeriklere sahip TV dizileri arasında bugün ne izleyeceğine karar veremeyen izleyiciler için 8 Nisan Cuma televizyonda neler var?

8 Nisan Cuma Kanal D Yayın Akışı

  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?

  • 11:00 Yaprak Dökümü

  • 13:00 Gelinim Mutfakta

  • 16:00 Arka Sokaklar

  • 18:45 Kanal D Ana Haber

  • 20:00 Arka Sokaklar

8 Nisan Cuma Star TV Yayın Akışı

8 Nisan Cuma FOX TV Yayın Akışı

  • 08:00 Çalar Saat

  • 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

  • 12:15 Mehmet Özer İle Mutfakta Ramazan

  • 13:00 En Hamarat Benim

  • 16:30 Fulya ile Umudun Olsun

  • 19:00 FOX Ana Haber

  • 20:30 Aşk Mantık İntikam

8 Nisan Cuma TRT 1 Yayın Akışı

  • 09:05 Ramazan Klipleri

  • 10:15 Alişanla Gülümse Hayata

  • 15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

  • 17:00 Ana Haber ( Canlı)

  • 19:00 Ramazan Sevinci

  • 20:00 Kasaba Doktoru

8 Nisan Cuma TV8 Yayın Akışı

  • 06:30 Oynat Bakalım

  • 07.15 8'de Sağlık

  • 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

  • 14:45 Canım Annem

  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

  • 20:00 Survivor All Star

8 nisan Cuma Show TV Yayın Akışı

  • 06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

  • 08:15 Bu Sabah

  • 10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

  • 12:15 Gelin Evi

  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

  • 18.45 SHOW Ana Haber

  • 20:00 Sahte Kabadayı