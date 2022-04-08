TV izleyenlerinin bugün en çok merak ettiği sorulardan birisi de TV yayın akışı oldu. Pek çok dizi ve film arasında TV'de ne izleyeceği konusunda kararsız kalan pek çok kişi için 8 Nisan Cuma hangi diziler var? 8 Nisan Cuma TV'de neler var? İşte detaylar...
TV izleyen birçok kişi 8 Nisan Cuma ekranda hangi dizilerin olduğunu merak ediyor. Birbirinden farklı kanallarda cfarklı içeriklere sahip TV dizileri arasında bugün ne izleyeceğine karar veremeyen izleyiciler için 8 Nisan Cuma televizyonda neler var?
8 Nisan Cuma Kanal D Yayın Akışı
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09:00 Neler Oluyor Hayatta?
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11:00 Yaprak Dökümü
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13:00 Gelinim Mutfakta
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16:00 Arka Sokaklar
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18:45 Kanal D Ana Haber
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20:00 Arka Sokaklar
8 Nisan Cuma Star TV Yayın Akışı
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07:00 Mesut Yar ile Bugün
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09.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
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13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
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16:00 Pelin'in Mutfağı
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18.40 Star Haber
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20:00 Her Şey Aşktan
8 Nisan Cuma FOX TV Yayın Akışı
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08:00 Çalar Saat
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10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
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12:15 Mehmet Özer İle Mutfakta Ramazan
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13:00 En Hamarat Benim
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16:30 Fulya ile Umudun Olsun
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19:00 FOX Ana Haber
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20:30 Aşk Mantık İntikam
8 Nisan Cuma TRT 1 Yayın Akışı
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09:05 Ramazan Klipleri
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10:15 Alişanla Gülümse Hayata
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15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
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17:00 Ana Haber ( Canlı)
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19:00 Ramazan Sevinci
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20:00 Kasaba Doktoru
8 Nisan Cuma TV8 Yayın Akışı
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06:30 Oynat Bakalım
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07.15 8'de Sağlık
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08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
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14:45 Canım Annem
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16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
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20:00 Survivor All Star
8 nisan Cuma Show TV Yayın Akışı
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06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
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08:15 Bu Sabah
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10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
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12:15 Gelin Evi
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15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
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18.45 SHOW Ana Haber
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20:00 Sahte Kabadayı