Türkiye'nin en fazla takip edilen yarışmalarından birisi olan Survivor All Star'da 7 Nisan ödül oyununu kim kazandı merak ediliyor.

Haftanın neredeyse her günü yayınlanan ve reyting rekorları kıran Survivor yarışmasında bu akşam oynanılacak olan Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da Anlat Bakalım ve Bil Bakalım yarışmalarını kim kazandı? 7 Nisan Perşembe günü oynanan yarışmada ödül oyununu kazanan isim oldukça merak edilmeye başlandı. Peki kim kazandı?

7 Nisan Survivor All Star Ödül Oyunu Kim Kazandı?

Survivor'da bu akşam çok önemli bir ödül oyunu oynanırken gerilimli anlar izleyicileri şok etti. Survivor'ın en zorlu parkurunda büyük bir heyecana sahne olacak olan ödül oyununda kim oyunu kazandı?

Ünlüler ve Gönüllüler'in kıyasıya mücadelesinden galip gelen taraf kim oldu? İşte detaylar..

Survivor'da 7 Nisan ödül oyununu kazanan takım ise belli olur olmaz gursesgazetesi.com adresinde olacak.

Instagram'da yer alan bilgilere göre ise ödül oyununu kazanan takımın Gönüllüler olduğu iddia ediliyor.

7 Nisan Survivor Anlat Bil Bakalım Kim Kazandı?

Survivor'da bu akşam oynanan anlat bil bakalım oyununun kazanan takımının Ünlüler olduğu iddia ediliyor.

Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler Takımı Oyuncuları

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım, Bora Edin, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev, Aşkım Burçe Tunay

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel, Yağmur Banda