TV izleyicilerinin pek çoğu 7 Nisan Perşembe hangi kanalda hangi dizinin olduğunu oldukça merak ediyor. 7 Nisan Perşembe TV'de hangi dizi var? 7 Nisan yayın akışı, Bu akşam TV'de hangi diziler var? İşte detaylar...

Sıkı TV izleyicilerinin pek çoğu 7 Nisan Perşembe TV akışında neler olduğunu merak ediyor. Birbirinden farklı programların, dizilerin ve filmlerin yer aldığı yayın akışında izleyiciler arasından hangisini izleyeceği konusunda kararsız kalmış durumda. Peki, bugün TV'de ne var? İşte, 7 Nisan 2022 Perşembe Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışında hangi diziler var?

Bugün Televizyonda Hangi Diziler Var?

Kanal D Yayın Akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?



11:00 Yaprak Dökümü



13:00 Gelinim Mutfakta



16:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı



16:45 Arka Sokaklar



18:45 Kanal D Ana Haber



20:00 Camdaki Kız



00:15 Sadakatsiz



02:15 Arda’nın Ramazan Mutfağı



03:00 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

Star TV Yayın Akışı

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Pelin’in Mutfağı

18:30 Star Haber

20:00 Her Şey Aşktan

22:30 Her Şey Aşktan

ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri



10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert



13:00 ATV Gün Ortası



14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane



16:00 Esra Erol’da



19:00 ATV Ana Haber



19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar



20:05 Bir Zamanlar Çukurova



00:25 Hakim



02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel



02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

Show TV Yayın Akışı

08:00 Bu Sabah



10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk



12:00 Gelin Evi



15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Asla Vazgeçme



18:10 Senin Hayatın



18:45 SHOW Ana Haber



20:00 Güldür Güldür Show

Fox TV Yayın Akışı