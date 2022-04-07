TV izleyicilerinin pek çoğu 7 Nisan Perşembe hangi kanalda hangi dizinin olduğunu oldukça merak ediyor. 7 Nisan Perşembe TV'de hangi dizi var? 7 Nisan yayın akışı, Bu akşam TV'de hangi diziler var? İşte detaylar...
Sıkı TV izleyicilerinin pek çoğu 7 Nisan Perşembe TV akışında neler olduğunu merak ediyor. Birbirinden farklı programların, dizilerin ve filmlerin yer aldığı yayın akışında izleyiciler arasından hangisini izleyeceği konusunda kararsız kalmış durumda. Peki, bugün TV'de ne var? İşte, 7 Nisan 2022 Perşembe Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışında hangi diziler var?
Bugün Televizyonda Hangi Diziler Var?
Kanal D Yayın Akışı
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
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- 11:00 Yaprak Dökümü
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- 13:00 Gelinim Mutfakta
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- 16:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
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- 16:45 Arka Sokaklar
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- 18:45 Kanal D Ana Haber
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- 20:00 Camdaki Kız
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- 00:15 Sadakatsiz
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- 02:15 Arda’nın Ramazan Mutfağı
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- 03:00 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
Star TV Yayın Akışı
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- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Pelin’in Mutfağı
- 18:30 Star Haber
- 20:00 Her Şey Aşktan
- 22:30 Her Şey Aşktan
ATV Yayın Akışı
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
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- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
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- 13:00 ATV Gün Ortası
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- 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
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- 16:00 Esra Erol’da
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- 19:00 ATV Ana Haber
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- 19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
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- 20:05 Bir Zamanlar Çukurova
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- 00:25 Hakim
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- 02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
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- 02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
Show TV Yayın Akışı
- 08:00 Bu Sabah
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- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
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- 12:00 Gelin Evi
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- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Asla Vazgeçme
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- 18:10 Senin Hayatın
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- 18:45 SHOW Ana Haber
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- 20:00 Güldür Güldür Show
Fox TV Yayın Akışı
- 08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
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- 10:45 Ekonomi Arası
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- 11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
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- 12:15 Memet Özer ile Mutfakta Ramazan
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- 13:00 En Hamarat Benim
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- 16:00 Fulya ile Umudun Olsun
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- 18.00 Mahkum
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- 19:00 FOX Ana Haber
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- 20:30 Mahkum
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- 23:45 Aşk Mantık İntikam
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- 02:15 Son Yaz
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- 03:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri