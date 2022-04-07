7 Nisan Perşembe günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kim kaç puan aldı? Günün birincisi belli oldu mu? Çeyrek altını hangi gelin kazandı?

7 Nisan Perşembe günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kim kaç puan aldı? Günün birincisi belli oldu mu? Çeyrek altını hangi gelin kazandı? İşte tüm detaylar.. Sevilen Tv yarışması Gelinim Mutfakta'da hangi gelin günün kazananı oldu?

Hafta içi hergün düzenlenen yarışmaya izleyicilerin ilgisi odukça yüksek. Çekişmeli ve uzun yapılan yarışmalar sonuncunda belirlenen günün birincisi sonunda açıklandı. Puanları en yüksek alan gelinler, günün birincisi seçilerek çeşitli ödüller kazanmakta. Uzun zamandır devam eden TV programı, izleyenleri heyecanlandırarak yarışmalarını büyük bir keyifle sevdirmektedir. İşte günün kazananları ve günlük puan durumu..

Çekişmeli geçen günün ardından yarışma programının günün kazananı belli oldu. Puan durumu ve günün birincisi aşağıda yer alıyor.

Uzun ve çekişmeli şekilde ilerleyen yarışmada günlük puanı en yüksek olan yarışmacıya çeyrek altın verilmekte.

7 Nisan Gelinim Mutfakta Puan Durumu:

Yeşim: 39 +

Miyase: 52 +

Damla: 30 +

Hasret: 36 +

Kaynanaların puanı sonrasında oluşan toplam puan durumu bu sayfada yer alacak.

Perşembe Günü Neler Yaşandı?

Damla ile kaynanası arasındaki tartışma Nursel Ergin'in çok şaşırtıyor! Nuray Hanım, Damla'yı cimrilikle suçluyor. Oğlunu bir cüzdan gibi gördüğünü söylediği Damla ise, bu durumdan oldukça memnun olduğunu ifade ediyor.

Gelinim Mutfakta Ödülü Nedir?

Kurallar. 5 gün boyunca her gün farklı yemekler yapılır ve süreler verilir kayınvalidelerde gelinlerin yaptığı yemeklere puan verir. Günün en yüksek puanını alan gelin 1 çeyrek altın alır. Yarışmada haftanın final gününde haftanın en yüksek puanını alan geline 5 altın bilezik verilir.