Yatırım yapacak kişilerin sürekli olarak takip ettiği dolar ve euro fiyatları 7 Nisan Perşembe gününde ne durumda? Güne yükselişle başlayan dolar kuru ne durumda? Döviz işlemi yapmak isteyen kişiler için hazırladığımız döviz fiyatları karşınızda..

Yatırım yapacak kişilerin sürekli olarak takip ettiği dolar ve euro fiyatları 7 Nisan Perşembe gününde ne durumda? Güne yükselişle başlayan dolar kuru ne durumda? Döviz işlemi yapmak isteyen kişiler için hazırladığımız döviz fiyatları karşınızda..

Ülkemizde uzun süredir kontrol altına alınamayan döviz kurları için geçtiğimiz günlerde yeni sistem duyurulmuştu. Böylelikle döviz piyasasındaki hareketlilik biraz kısıtlanarak TL'nin sürekli olarak değer kaybeymesi engellenmiş oldu. Vatandaşların sürekli olarak merak ettiği dolar, euro, altın gibi yatırım araçları güne yükselişle başladı. Günümüzde artık döviz ve altın yatırım işlemleri için anında güvenli şekilde işlemlerimizi tamamlayabilmekteyiz. Bununla birlikte döviz ve altın almak için dışarıya çıkmamıza bile gerek kalmadı. Bankaların sunduğu hizmetler sayesinde artık evimizde otururken bile döviz alım ve satım işlemlerini gerçekleştirebilmekteyiz. Dışarıya giderek aldığımız yüksek boyuttaki işlemler güvenliğimizi de riske atarak bizleri strese sokabilmekte. Bu durumla karşı karşıya kalmak istemeyen kişiler için bankalar mobil bankacılık üzerinden sunmuş olduğu hizmet sayesinde nerede olursanız olun döviz alım ve satım işlerini anında gerçekleştirebiliyorsunuz. Durum böyle olunca birçok kişi hangi döviz kurunu alacağına karar vermek için çeşitli araştırmalar yapmakta. İnsanlar döviz ve altın fiyatlarının ne kadar değişime uğradığını sürekli olarak takip etmekte.

7 Nisan 2022 Dolar ve Euro Ne Kadar Oldu?

Dolar fiyatları, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 14,7480 seviyesinde işlem görmekte. Euro ise yüzde 0,28 artışla 16,0710'dan, sterlin,yüzde 0,43 yükselişle 19,3050'den satılyor. Güne bu şekilde devam eden fiyatlar sürekli olarak güncellenmekte. Yatırım yapacak kişiler bu fiyatlar üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek alım ve satım yapabilirler. Mobil bankacılık sayesinde döviz alım ve satım işlemleri anında güvenli bir şekilde yapılabiliyor. Bankanızın anlık olarak sunduğu fiyatlara bakarak alım-satım işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.