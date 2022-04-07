Yatırım yapan kişilerin sürekli olarak takip ettiği altın fiyatları her gün farklı fiyatlardan karşımıza çıkıyor. 7 Nisan Perşembe gününde altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar?

Yatırım yapan kişilerin sürekli olarak takip ettiği altın fiyatları her gün farklı fiyatlardan karşımıza çıkıyor. 7 Nisan Perşembe gününde altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar?

Birçok kişi tarafından en güvenli yatırım aracı olarak görülen altınlar günümüzde oldukça ilgi görmektedir. Altının bu güvenirliği sayesinde vatandaşlar kendi yatırımlarını kolayca yapabilmektedir. Altının önemi de toplumumuzda oldukça fazladır. Altın fiyatları anlık olarak değişim gösterirken insanlar fiyatları yakından takip etmektedir. İnsanlar artık yatırımlarını döviz ve altına yatırırken oldukça kolay işlem yapabilmektedir. Bunun nedeni bankaların sunnduğu hizmetlerden biri olan mobil bankacılık olmakta. Mobil bankacılık sayesinde açtırdığınız yatırım hesapları sayesinde kuyumcuya veya bankaya gitmeden altın alım ve satım işlerini kolayca halledebilirsiniz. Yapacağınız bu işlemler her zaman anında gerçekleşerek sizi büyük bir yükten kurtarmaktadır. Günümüzde altın alırken endişeli olduğumuz bir nokta da güvenliktir. Altının güvenli şekilde alınarak sorun yaşanmadan götürülmesi bazı durumlarda bizleri endişeye sokabilmekte. Mobil bankacılığın sunduğu hizmet sayesinde işlemlerimizi anında yaparken yüksek güvenlikli olmasıyla birllikte içimizi rahatlatmaya yarıyor. Peki 7 Nisan 2022 Perşembe tarihiyle altın fiyatları güne nasıl başladı?

7 Nisan 2022 Gram Altın Fiyatları

Gram altın alış: 912,78

Gram altın satış: 912,90

7 Nisan 2022 Çeyrek Altın Fiyatları

Çeyrek altın alış: 1.484,00

Çeyrek altın satış: 1.497,00

7 Nisan 2022 Yarım Altın Fiyatları

Yarım altın alış: 2.968,00

Yarım altın satış: 2.994,00

7 Nisan 2022 Tam Altın Fiyatları

Tam altın alış: 5.926,00

Tam altın satış: 5.967,00

7 Nisan 2022 Cumhuriyet Altını Fiyatları

Cumhuriyet altını alış: 6.052,00

Cumhuriyet altını satış: 6.144,00

7 Nisan 2022 Ata Altın Fiyatları

Ata altın alış: 6.072,00

Ata altın satış: 6.122,00