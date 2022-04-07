Enflasyona ve diğer faktörlere bağlı olarak giderek zamlanan temel gıda ürünleri, vatandaşların uygun fiyatlı satış yapan marketleri araştırmalarına sebep oldu. İşte A101, Migros ve ŞOK Market’in temel gıda ürünleri için belirlemiş olduğu güncel satış fiyatları…

Vatandaşlar tarafından en çok ziyaret edilen zincir marketlerden olan A101, ŞOK ve Migros güncel un, şeker ve ayçiçek yağı fiyatlarını duyurdu. Hangi market ucuza satış yapıyor? En ucuz un hangi markette?

Migros Güncel Un, Şeker, Ayçiçek Yağı Fiyatları

Migros, satışa sunduğu bazı un, şeker ve ayçiçek yağı ürünlerinin fiyatlarını şu şekilde belirledi:

Bor Şeker Toz Şeker 2 kg: 36,90 TL

Irmak Kristal 3 kg Toz Şeker: 57,90 TL

Migros Ayçiçek Yağı 2 L: 64,90 TL

Migros Ayçiçek Yağı L: 32,50 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 2 L: 96,90 TL

Yudum Ayçiçek Yağı L: 49,90 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 4 L: 169,90 TL

Komili Ayçiçek Yağı 2 L: 93,90 TL

Komili Ayçiçek Yağı L: 48,90 TL

Orkide Ayçiçek Yağı 4 L: 159,95 TL

Turna Ayçiçek Yağı 2 L: 56,06 TL

Söke Un 5 kg: 64,90 TL

Sinangil Un 2 kg: 29,90 TL

Migros kg Un: 10,95 TL

A101 Güncel Un, Şeker, Ayçiçek Yağı Fiyatları

A101, satışa sunduğu bazı un, şeker ve ayçiçek yağı ürünlerinin fiyatlarını şu şekilde belirledi:

Gelenek Buğday Unu 2 kg: 21,45 TL

Yeğenler Buğday Unu 5 kg: 42,50 TL

Orkide Ayçiçek Yağı 5 L: 165 TL

Abalı Ayçiçek Yağı 5 L: 165 TL

Orkide Litrelik Ayçiçek Yağı 1,25 L: 46,50 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 3 L: 114,75 TL

Vera Ayçiçek Yağı 5 L: 146,90 TL

Abalı Ayçiçek Yağı 2 L: 89,95 TL

Petek Toz Şeker 2 kg: 16,90 TL

Nar Toz Şeker 5 kg: 89 TL

Doğuş Toz Şeker kg: 18,45 TL

Aras Toz Şeker kg: 18,45 TL

Doğuş Toz Şeker 5 kg: 89 TL

Torku Toz Şeker 5 kg: 33,75 TL

Gül Aras Toz Şeker 5 kg: 89 TL

Nar Toz Şeker kg: 18,45 TL

Petek Toz Şeker 5 kg: 41,95 TL

ŞOK Güncel Un, Şeker, Ayçiçek Yağı Fiyatları

ŞOK, satışa sunduğu bazı un, şeker ve ayçiçek yağı ürünlerinin fiyatlarını şu şekilde belirledi: