7 Nisan 2022 itibari ile İşkur tarafından Sağlık Bakanlığı işçi alımları aranıyor. Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alım sonuçları iskur.gov.tr sonuç sorgulama asıl ve yedek aday listesi gursesgazetesi.com adresinde!
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7 Nisan 2022 itibari ile İşkur tarafından Sağlık Bakanlığı işçi alımları aranıyor. Mart ayında Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı için sonuçlar aratılıyor. Çalışmak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmelerinin ardından sonuçlarını iskur.gov.tr adresinden aratmaktadır. İşe alınması beklenen muhtemel kişiler ve kura sonuçları haber devamında..
Sağlık Bakanlığı nihai ve yedek listesini araştıran vatandaşlar ise bu süreçte atamalara dair sonuçları öğrenmek istemektedirler. İşte Sağlık Bakanlığı tarafından 10 bin işçi alımı ile ilgili detaylar ve sonuç sayfaları Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden (https://yhgm.saglik.gov.tr) ulaşılabiliyor.
KURA ÇEKİMİ YAPILAN İLLER
Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir.
SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI (ASIL VE YEDEK LİSTE)
- Mert Uzun: Çanakkale Klinik Destek Elemanı
- Ayşe Ebrar Yaz: Çanakkale Klinik Destek Elemanı
- Afacan Borlat: Çanakkale Klinik Destek Elemanı
- Kübra Gür: Çanakkale Klinik Destek Elemanı
- Gökhan Çoban: Çanakkale Klinik Destek Elemanı
- Hilal Hasırcı: Çanakkale Klinik Destek Elemanı
- Recep Başar: Çanakkale Klinik Destek Elemanı
- Sinan Erdoğdu: Çanakkale Klinik Destek Elemanı
- Batuhan Kutlu: Çanakkale Klinik Destek Elemanı
- Hazal Akansu: Çanakkale Klinik Destek Elemanı
- Onur Tüfekçi: Çanakkale Marangoz
- Kazanan Yedek Katılımcı | Serkan Özbakır: Çanakkale Marangoz
- Fırat Kunduz: Çanakkale Şoför
- Ferit Durgun: Çanakkale Şoför
- Osman Kurt: Çanakkale Şoför
- KAZANAN YEDEK KATILIMCILAR
- Uğur Gürel: Çanakkale Şoför
- Burak İnce: Çanakkale Şoför
- Adnan Asan: Çanakkale Şoför
- Özgenur Özdağ: Çanakkale Temizlik Görevlisi
- Sabire Demirci: Çanakkale Temizlik Görevlisi
- Ezgir Nur Özbay: Çanakkale Temizlik Görevlisi
- Raşit Karaman: Çanakkale Temizlik Görevlisi
- Hafize Gündoğan: Çanakkale Temizlik Görevlisi
- Emre Tabak: Çanakkale Temizlik Görevlisi
- Eray Aydoğan: Çanakkale Temizlik Görevlisi
- Sevda Aktaş: Çanakkale Temizlik Görevlisi
- Onur Uyar: Çanakkale Temizlik Görevlisi
- Vildan Zeybek: Çanakkale Temizlik Görevlisi
- Elif Nur Civir: Çanakkale Temizlik Görevlisi
- Mehmet Şengül: Çanakkale Temizlik Görevlisi
- Berdriye Balkan: Çanakkale Temizlik Görevlisi
- Esma Şenel: Çanakkale Temizlik Görevlisi
- Merve Sağlam: Çanakkale Temizlik Görevlisi
- Hülya Yaman: Çanakkale Temizlik Görevlisi
- Gizem Şentürk: Çanakkale Temizlik Görevlisi
- Songül Püskül: Çanakkale Temizlik Görevlisi
- Hamdi Gezer: Çanakkale Temizlik Görevlisi
- Arzum Nallar: Çanakkale Temizlik Görevlisi
- Resul Yılmaz: Çanakkale Temizlik Görevlisi
- Mehmet Varlı: Çanakkale Temizlik Görevlisi
- Gizem Gürel: Çanakkale Temizlik Görevlisi
- KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Asiye Oktu: Çanakkale Temizlik Görevlisi
- KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Emine Kurucan: Çanakkale Temizlik Görevlisi
- KAZANAN YEDEK KATILIMCI: İsmail Çakır: Çanakkale Temizlik Görevlisi
- KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Sevcan Günay: Çanakkale Temizlik Görevlisi
- KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Abdullah Öztürk: Çanakkale Temizlik Görevlisi
- KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Melike Güzey: Çanakkale Temizlik Görevlisi
- KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Cahit Demirtaş: Çanakkale Temizlik Görevlisi
- KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Hatice Bozguç: Çanakkale Temizlik Görevlisi
- KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Hülya Saru: Çanakkale Temizlik Görevlisi
- Recep Şahin: Çanakkale Temizlik Görevlisi
- Havva Yılmaz: Çanakkale Temizlik Görevlisi
- İlknur Ateş: Çanakkale Temizlik Görevlisi
- Şerife Duysak: Çanakkale Temizlik Görevlisi
- Yelda Gökmen: Çanakkale Temizlik Görevlisi
- KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Şehri Abaza: Çanakkale Temizlik Görevlisi
- KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Canan Nayır: Çanakkale Temizlik Görevlisi
- KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Feyza Dinler: Çanakkale Temizlik Görevlisi
- KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Burcu Gül: Çanakkale Temizlik Görevlisi
- KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Filiz Atak: Çanakkale Temizlik Görevlisi
- KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Gamze Karakuş: Çanakkale Temizlik Görevlisi
- Adem Süreyya: Çankırı Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı
- Kadir Gündoğdu: Çankırı Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı
- KAZANAN YEDEK KATILIMCI: İsmail Göçen: Çankırı Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı
- KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Mustafa Arslan: Çankırı Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı
- Melike Çaylak: Çankırı Klinik Destek Elemanı
- Melike Nokta: Çankırı Klinik Destek Elemanı
- KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Hamide Demir: Çankırı Klinik Destek Elemanı
- KAZANAN YEDEK KATILIMCI:Mevlüt Özçelik: Çankırı Klinik Destek Elemanı
- KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Betül Kılıç: Çankırı Klinik Destek Elemanı
- KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Hilal Çetin: Çankırı Klinik Destek Elemanı
- ÇANKIRI ŞOFÖR KAZANAN KATILIMCILAR
- Tugay Aslan: Çankırı Şoför
- Fatih Şentürk: Çankırı Şoför
- Yahya Ceylan: Çankırı Şoför
- KAZANAN YEDEK KATILIMCILAR
- Erkan Halimoğlu: Çankırı Şoför
- ÇANKIRI TEMİZLİK GÖREVLİSİ
- Kazanan katılımcılar;
- Sinan Arslan
- Tuba Dankaz
- Sabri Baştürk
- Emre Gökmen
- Sevgi Gökmen
- Meliha Altındağ
- Zümriye Dilsiz
- Necibe Sözcü
- Esra Koçer
- Caner Özgün
- Selçuk Bayraktar
- Alper Ekizceli
- Kazanan Yedek Katılımcılar
- Olcay Yıldırım
- Azize Akyıldız
- Hacer Arslan
- Damla Keklikçi
- Çorum Güvenlik Görevlisi (Silahsız) Kazanan Katılımcılar
- İsmail Özcan
- Serkan Köksal
- Canan Çelik
- Yasin Aydos
- Ayşenur Baş
- Bilal Özkaya
- Ümran Demir
- İsa Bolat
- Çorum Güvenlik Görevlisi (Silahsız) Kazanan Katılımcılar
- Celal Kara
- Mustafa Hoş
- Mihriban Çınar
- Satı Sırma
- Çorum Güvenlik Görevlisi (Silahsız) Kazanan Yedek Katılımcılar
- Hüseyin Eken
- Buse Uyar
- Mehmet Çınar
- Emin Cevizci
- Meral Çağlar
- Faruk Macar
- Samet Aydın
- Tuğba Çetinkaya
- Ömer Keyvan
İŞKUR WEB SİTESİ GİRİŞ NASIL YAPILIR?
İŞKUR'un web adresi https://esube.iskur.gov.tr/ üzerinden iş arayan ve işveren olarak kişiler tercihlerine göre giriş yapabilirler. İŞKUR giriş işleminde üyelik gerekmemektedir. Kişiler e-devlet şifreleri ile sisteme girebilmektedirler.