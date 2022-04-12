Devlet tarafından düzenli olarak ödenen 65 yaş aylığına yapılacak zam belli oldu. Belirli kişilerin yararlanabildiği bu ödenek, 2022 yılında ne kadar olmuş durumda? 2022 Nisan 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

Devlet tarafından belirlenen kişilere düzenli olarak ödenen 65 yaş aylığı, enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte belli oldu. 2022 Nisan ayı sonrasında ödeme alacak kişiler için belirlenen zam oranlarından vatandaşlar yararlanmış olacak.

65 Yaş Aylığı Nedir?

65 yaş aylığı denildiğinde, 65 yaşını dolduran kişilerin hiçbir sosyal güvencesi olmaması ve yapılan incelemelere göre muhtaç durumda olması durumunda vatandaşlara verilen ödenek akıllara gelmektedir. Her ay düzenli olarak verilen ödenek sayesinde hiç bir sosyal güvencesi bulunmayan kişilere devlet yardım etmektedir. Muhtaçlık hali devam ettiği sürece devlet tarafından ödenmeye devam edilen 65 yaş aylığı sayesinde birçok vatandaş ihtiyaçlarının bir kısmını karşılayabilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu 2 Mayıs'ta gerçekleşecek Ramazan Bayramı ikramiyeleri için hazırlıklarını yapmaya başladı. Hazırlıklar yapılmaya devam ederken 3 aylık rakamlar da netleşmiş durumda. Açıklanan verilere göre 3 aylık enflasyon oranı yüzde 22,81 olarak belirlendi. Bu açıklanan oran; Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı emeklileri, memurlar ve yaşlılık aylığı alan kişiler için enflasyon farkını ifade etmekte. Enflasyon verilerine bakılacak olursa yaşlılık aylığında yapılacak zamlar belli olmuş durumda.

Açıklanan enflasyon verilerine göre 65 aylığında zam yapılacağı belirlendi. Her ay düzenli olarak sosyal güvencesi bulunmayan ve muhtaç olduğu belirlenen kişilere yatırılan tutarda artış yapılması sağlanacak. Gelecek 3 aylık dönemde ki TÜFE yüzde 6 olduğu taktirde 6 aylık enflasyon oranlarının ve temmuz ayında yapılması beklenen asgari ücret zamlarının yüzde 30.3 oranında olması gerekmekte. Böylelikle düzenli olarak yatırılan 1.084 lira olan yaşlılık aylığı da 1.412 liraya çıkacak. Yapılan zam sonrasında sosyal yarım almayan kişiler bazı ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Devletin yapmış olduğu düzenli ödemeler sayesinde muhtaç kişiler, aylığı kullanarak temel ihtiyaçlarının bir kısmını karşılayabilmekte.