Kuveyt Türk Bankası, Garanti BBVA ve Yapı Kredi Bankası yeni dönemin promosyon kampanyasını açıkladı. Bankalar, ilgili şartları sağlayan yeni müşterilerine geri ödemesiz nakit desteğinde bulunacağını açıkladılar. İşte bankaların promosyon kampanyalarına ilişkin haberin ayrıntıları…

Emekli müşteri sayısını arttırmak isteyen bankaların, ilgili kategoride yer alan müşterileri için düzenlemiş olduğu promosyon kampanyasının tutarları güncellendi. Yapı Kredi Bankası, Garanti BBVA ve Kuveyt Türk Bankası, yeni dönemin güncel promosyon tutarlarını resmi internet siteleri aracılığı ile paylaştı.

Yapı Kredi Bankası Emekli Promosyonu Kampanyası 2022

Gündelik hayatı etkileyen ekonomik şartlar çerçevesinde düzenlediği güncel kampanyalar ile dikkat çeken özel bankalardan biri olan Yapı Kredi Bankası, yeni dönemde emekli müşteri sayısını arttırmak ve buna bağlı olarak da emekli vatandaşlara destek olmak amacı ile yeni bir promosyon kampanyası düzenlediğini duyurdu.

Yapı Kredi Bankası’nın resmi internet sitesinde detayları paylaşılmış olan kampanya haberine göre emekli maaşı hesabını bankaya taşıyan ve 3 yıl boyunca bankada kalacağını taahhüt eden yeni müşterilere, şu tutarlarda nakit desteği vereceği bilgisi kaydedildi:

1.500 TL’den daha düşük emekli maaşı alanlara: bin 650 TL

1.500- 2.499 TL aralığında emekli maaşı alanlara: 2 bin 100 TL

2.500 TL ve üzeri tutarlarda emekli maaşı alanlara: 2 bin 500 TL

Kuveyt Türk Bankası Emekli Promosyonu Kampanyası 2022

Finansman kampanyaları ile vatandaşlara çeşitli kategoriler altında destek olan Kuveyt Türk Bankası, yeni dönemde emekli müşterileri için de promosyon hizmeti sunacağını açıkladı. Banka, emekli maaşı tutarlarına göre değişiklik gösteren promosyon miktarlarını şu şekilde belirledi:

1.500 TL’den daha düşük emekli maaşı alanlara: bin 750 TL

1.500- 2.499 TL aralığında emekli maaşı alanlara: bin 875 TL

2.500 TL ve üzeri tutarlarda emekli maaşı alanlara: 2 bin TL

Garanti BBVA Emekli Promosyonu Kampanyası 2022

Kredi kartı kampanyaları ve diğer kategori hizmetleri ile dikkat çeken özel bankalardan biri olan Garanti BBVA da yeni dönemde emekli maaşı hesabını kendi bünyesine taşıyan vatandaşlara, nakit desteğinde bulunacağını açıkladı. Söz konusu hizmetin tutarları şu şekilde belirlendi: