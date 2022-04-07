Dün yayımlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Kara Tahta, Fox Ana Haber 6 Nisan Çarşamba gününde ne kadar izlendi? 6 Nisan Reyting Sonuçları..

Dün yayımlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Kara Tahta, Fox Ana Haber 6 Nisan Çarşamba gününde ne kadar izlendi? 6 Nisan Reyting Sonuçları..

6 Nisan Çarşamba günü yayımlanan program ve dizilerin reyting sonuçları açıklandı. Buna göre en sevilen ve en çok izlenen programların listesi karşımıza çıkıyor. Dün izlenen dizi ve program listesinde total ilk 10 tarafında Kuruluş Osman birinci olarak yer alırken, Sadakatsiz dizisi ikinci olarak açıklandı. AB ilk 10 program, kısmında ise yine Kuruluş Osman liderliğini korudu. Herkes tarafından izlenen Kuruluş Osman ve Sadakatsiz dizileri sürekli olarak reyting sonuçları yükselmekte. İşte dün yayımlanan dizi ve filmlerin reyting sonuçları karşınızda..

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV 2 SADAKATSIZ KANAL D 3 KURULUS OSMAN (OZET) ATV 4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX 5 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D 6 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 7 ESRA EROL'DA ATV 8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 9 ATV ANA HABER ATV 10 OGLUM SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV 2 SADAKATSIZ KANAL D 3 KURULUS OSMAN (OZET) ATV 4 KARA TAHTA TRT 1 5 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D 6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX 7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 8 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 9 KARA TAHTA (OZET) TRT 1 10 RAMAZAN SEVINCI TRT 1

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM