Dalgalı hareketler sergileyen ekonomi piyasalarının, açıklanan enflasyon oranlarından etkilenip etkilenmediğini merak eden vatandaşlar, güncel fiyatlara ulaşmak amacı ile sorgulamalar yapıyorlar. İşte 6 Nisan Çarşamba gününe ilişkin piyasa verilerini içeren haberin ayrıntıları…

Bir süredir kontrol altına alınamayan ekonomi piyasaları, Rusya- Ukrayna savaşı ile birlikte tekrar yükselişe geçti. Vatandaşlar, 6 Nisan Çarşamba günü itibari ile dolar, euro, altın ve petrol fiyatlarını merak ediyorlar.

6 Nisan Euro ve Dolar Kuru Ne Kadar Oldu?

Eylül 2021 tarihinde yükseliş trendine giren ve yapılan tüm Merkez Bankası piyasa müdahalelerine rağmen aralık ayında 18 TL seviyesine kadar yükselen dolar kuru, beraberinde euro kurunun da 20 TL seviyesine kadar yükselmesine sebep olmuştu.

20 Aralık’ta alınan kur korumalı TL vadeli mevduat sistemi kararı kapsamında bir gecede gerileyen döviz kurları, ocak ayından itibaren tekrar dalgalı hareketler sergilemeye başladı. Rusya- Ukrayna savaşının başlaması ile birlikte yükseliş trendine giren ve bir süredir ılıman bir müzakere sürecinin yürütülmesinden ötürü sabit fiyatlardan işlem gören döviz kurları, haberin yazıldığı saat itibari işe şu fiyatlara sahip:

Euro: 16,11 TL

Dolar: 14,7413 TL

6 Nisan Petrol Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Geride bıraktığımız yılın son aylarında döviz kurlarında ve altın piyasasında gözlenen ani yükselişlerden sonra 8 yıllık sürenin ardından yükselen brent petrolün varil fiyatı, bir ayı aşkın süre önce başlayan Rusya- Ukrayna savaşının emtia fiyatlarını arttırması ile birlikte, tarihi seviyeyi gördü.

Geçtiğimiz haftalarda 130 dolar seviyesine kadar yükselen brent petrolün varil fiyatı, savaş halinde olan iki ülkenin müzakere sürecini ılıman bir çerçevede yürütmesi sonucunda düştü. Bugün, yine yukarı yönlü hareketler sergileyen brent petrol haberin yazıldığı saat itibari ile 106,99 dolardan işlem görüyor.

6 Nisan Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu?

2021 yılının son çeyreğinde kendi rekorunu kırarak 1000 TL seviyesini aşan gram altın, beraberinde diğer altın çeşitlerinin de yükselmesine sebep olmuştu. Yapılan piyasa müdahaleleri ve alınan hükümet kararları sonrasında bir gecede sert bir gerileme yaşayan altın piyasası, yeni yıla girilmesi ile birlikte dalgalı hareketler sergilemeye devam etti.

Son olarak Rusya- Ukrayna savaşının etkisi ile yükseliş trendine giren altın piyasası, yatırımcıların ve uzmanların göz hapsine alındı. Yukarı yönlü hareketler sergilemeye devam eden altın fiyatları, haberin yazıldığı saat itibari ile şu fiyatlardan işlem görüyor: