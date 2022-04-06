Yatırımcıların sürekli olarak kullandığı altın, her an farklı fiyatlarla karşımıza çıkmakta. Enflasyon oranlarının geçtiğimiz günlerde açıklanmasıyla birlikte altın fiyatlarındaki hareketliliği de görebilmekteyiz. Peki altın fiyatları 6 Nisan 2022 tarihi itibariyle güne nasıl başladı?

Yatırımcıların sürekli olarak kullandığı altın, her an farklı fiyatlarla karşımıza çıkmakta. Enflasyon oranlarının geçtiğimiz günlerde açıklanmasıyla birlikte altın fiyatlarındaki hareketliliği de görebilmekteyiz. Peki altın fiyatları 6 Nisan 2022 tarihi itibariyle güne nasıl başladı?

Vatandaşlar kenara para koyabilmek ve yatırımını en iyi şekilde yapabilmek için altın fiyatlarını sürekli olarak kontrol etmektedirler. Altın fiyatkarındaki hareketlilik son günlerde daha hızlı yaşanmaya başladı. İnsanlar artık eskisi gibi kuyumculara giderek değil internet üzerinden altın alımlarını yapmaya başladı. Daha güvenli hizmet sunan mobil bankacılık sayesinde kişiler kuyumculara gitmeden anında altın alım ve satım işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Son derece güvenli olan sistem sayesinde kişiler, kendi yatırımlarını yaparak gerekli işlemleri saniyeler içerisinde gerçekleştirebiliyor. İnternet bankacılığı üzerinden yapılan işlemler altının o anki değerine bakılarak yapılmakta. Siz de altın alım ve satım işlemlerini anında gerçekleştirmek istiyorsanız kullandığınız bankanın mobil bankacılık uygulamasını indirerek bu hızlı hizmetten yararlanabilirsiniz. Yatırım yapmak isteyen kişiler 6 Nisan 2022 tarihiyle açılan fiyatlarla birlikte işlemlerini gerçekleştirebilir. Gram altın fiyatları 910 TL'den alım ve satım işlemleri yapılabiliyor. Peki 6 Nisan 2022 Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

6 Nisan 2022 Gram Altın Fiyatları

Gram altın alış: 910,25

Gram altın satış: 910,41

6 Nisan 2022 Çeyrek Altın Fiyatları

Çeyrek altın alış: 1.480,00

Çeyrek altın satış: 1.497,00

6 Nisan 2022 Yarım Altın Fiyatları

Yarım altın alış: 2.960,00

Yarım altın satış: 2.995,00

6 Nisan 2022 Tam Altın Fiyatları

Tam altın alış: 5.910,00

Tam altın satış: 5.967,00

6 Nisan 2022 Cumhuriyet Altını Fiyatları

Cumhuriyet altını alış: 6.089,00

Cumhuriyet altını satış: 6.181,00

6 Nisan 2022 Ata Altın Fiyatları

Ata altın alış: 6.056,00

Ata altın satış: 6.123,00