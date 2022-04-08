Geçtiğimiz 27 Mart tarihinde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan tarafından yapılan davet üzerine 6 muhalefet partisi bir araya geldi. Yakın zamanda tekrar yapılacak toplantı bu kez DP Genel Başkanı Gültekin Uysal tarafından düzenlenecek. Peki toplantı hangi gün yapılacak?

Geçtiğimiz 27 Mart tarihinde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan tarafından yapılan davet üzerine 6 muhalefet partisi bir araya geldi. Yakın zamanda tekrar yapılacak toplantı bu kez DP Genel Başkanı Gültekin Uysal tarafından düzenlenecek.

Yapılacak toplantıda muhalefet partisi liderleri iftarda bir araya gelecek. 27 Mart’ta yapılan toplantıda oluşturulmasına karar verilen komisyonların çalışması bu toplantıda ele alınacak. Geçtiğimiz günlerde yapılan toplantı Ali Babacan’ın daveti üzerine gerçekleşmişti. Bu sefer davet DP Genel Başkanı Gültekin Uysal tarafından iletildi. İttifak toplantısı ne zaman gerçekleşecek? Toplantıda hangi konular görüşülerek karara bağlanacak?

Yapılan davet sonrasında ortaya çıkan bilgilere göre 6 muhalefet partisi genel başkanı 24 Nisan’da düzenlenecek iftarda bir araya gelecek. Geçtiğimiz günlerde yapılan toplantıda bazı kararlar sonuca ulaştırılmıştı. 24 Nisan’da gerçekleşecek toplantıda birçok konu masaya yatırılacak. Yapılacak toplantıda ittifakın yol haritasından cumhurbaşkanı adayına kadar birçok konu görüşülecek. DP Genel Başkanı Gültekin, diğer partilerin genel başkanlarını iftar yemeğinde ağırlayacak.

6 Muhalefet partisi genel başkanı, ortak şekilde cumhurbaşkanı adayı belirleyebilecek mi? Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın isimleriyle başlayan tartışma toplantıya nasıl yansıyacak? Gündeme ilişkin konularında ele alınacağı toplantıda muhalefet liderleri açıklamalarda bulunabilir. 24 Nisan'da gerçekleşecek toplantı hakkında detaylar yapın zamanda açıklanacak. Toplantının nerede yapılacağı henüz kararlaştırılmış olmasa da sosyal tesis ya da Demokrat Parti Genel Merkezinde buluşmanın yapılabileceği ön görülmekte. İlk yapılan toplantı Kemal Kılıçlaroğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşirken ikinci toplantı ise Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan tarafından gerçekleştirilmişti. Önümüzdeki günlerde yapılacak toplantı ise DP Genel Başkanı tarafından organiize edilecek. Toplantı sonrasında alınacak kararlar şimdiden herkes tarafından merak ediliyor. Toplantıda görüşülmesi beklenen en önemli konu cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi olacak.