Seyirciler tarafından beklenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun final etabı sabahın erken saatlerinde İstanbul'da başladı. “Tarihe ve Doğaya Saygı” temasında düzenlenen turun kazananı hangi isim oldu? Bisiklet Turu yağış nedeniyle iptal mi edildi?

Seyirciler tarafından beklenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun final etabı sabahın erken saatlerinde İstanbul'da başladı. “Tarihe ve Doğaya Saygı” temasında düzenlenen turun kazananı hangi isim oldu? Bisiklet Turu yağış nedeniyle iptal mi edildi?

14 ülkeden 25 takım şeklinde toplamda 149 sporcunun katıldığı etkinliğin bugün öğle saatlerinde bitmesi bekleniyordu. 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu son etabında gerçekleşecek 141.1 kilometrelik yol sporcuların isteği üzerine iptal edildi. Sabah saatlerinde etkisini gösteren yağış nedeniyle sporcular önemli kazaların yaşanmaması için turun sona erdirilmesini talep etti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı ve İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten’in vermiş olduğu startla birlikte bisikletlerini sürmeye başlayan sporcular, Taksim Atatürk Kültür Merkezi’nden Çırağan Caddesi’ne doğru devam etti. Bisiklet turunda geçrkleşen kazayla birlikte bazı sporcular turun sonlandırılmasını istediği için Beylerbeyi Sarayı’nın önünde bekleme yaşandı. Organizasyonun durdurulmasıyla birlikte bisikletçiler kaygan zemin nedeniyle yarışa devam etmek istemediklerini Komiserler Kurulu’na iletti. Organizasyon yetkilileri tarafından alınan kararla birlikte İstanbul etabı yaşanan durum nedeniyle iptal edildi.

Meteoroloji tarafından dün yayımlanan uyarılarla birlikte yağışın olacağı bilinmekteydi. Yağışın İstanbul’da etkisini göstermesi ve yollarda kaygan zeminin oluşmasıyla birlikte sporcular yarışın sona erdirilmesini istedi. Sporcular tarafından gerekli hava şartlarının sağlanmadığı ve başlayan yağmurların sporcuları kötü etkilemesi nedeniyle 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu iptal edildi.

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nu Israel-Premier Tech takımından Patrick Bevin Kazandı. İkincilikte ise Alpecin-Fenix takımından Jay Vine bulunmaktaydı. Üçüncülüğe hak kazanan isim ise Eduardo Sepulveda oldu. Yarışma sonucunda Sakarya BB sporcusu Mustafa Sayar turu 9. Sırada bitirdi.

Dün yayımlanan sonuçlara göre Belçikalı Jasper Philipsen yeşil mayonun sahibi olurken en iyi tırmanışçının sahip olduğu kırmızı mayonun sahibi ise Noah Granigan oldu. Türkiye güzelliklerini gösteren beyaz mayonun sahibi ise Sakarya BB sporcusu Batuhan Özgür olarak belirlendi.