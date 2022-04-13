Sosyal Güvenlik Kurumu ile imzaladıkları emekli maaşı ödemeleri protokolünün yenilenmesinin ardından yeni dönemde emekli promosyon kampanyalarını ilan eden Garanti BBVA, Akbank ve Yapı Kredi Bankası, müşterilerine karşılıksız nakit desteği vereceklerini bildirdi. İşte bankaların emekli promosyonu kampanyalarına ilişkin haberin ayrıntıları…

Sosyal Güvenlik Kurumu, 3 yılda bir bankalar ile emekli maaşı ödemelerine ilişkin protokol imzalamaktadır. 2022 yılının ocak ayı ile birlikte, imzalanan son protokolün süresi tamamlanmıştır. Protokolün yenilenmesinin ardından harekete geçen kamu bankaları ve özel bankalar, emekli müşterileri için yeni promosyon kampanyası düzenleyerek söz konusu kampanyaların detaylarını kamuoyu ile paylaşmışlardır.

SGK protokolü kapsamında emekli promosyonu kampanyalarını güncelleyen bankaların arasında yer alan Garanti BBVA, Yapı Kredi Bankası ve Akbank, yeni dönemde maaş hesabını taşıyan ve 3 yıl boyunca ilgili bankada kalacağının sözünü veren yeni müşterilerine, farklı tutarlarda ek ödeme yapılacağını bildirdi.

Garanti BBVA Emekli Promosyonu Ne Kadar?

Sene başında yeni emekli promosyonu kampanyasını duyuran ancak geçtiğimiz haftalarda ilgili kampanyasını güncelleyen Garanti BBVA, maaş tutarlarına bağlı olmaksızın bir yakınını banka bünyesine dahil eden her emekli müşterisine 250 TL ödeme yapacağını bildirdi. Banka, promosyon ödemeleri için ise şu tutarları belirledi:

1.500 TL’den az emekli maaşı alanlara: 1.850 TL

1.500- 2.499 TL aralığında emekli maaşı alanlara: 2.300 TL

2.500 TL’den daha fazla emekli maaşı alanlara: 2.750 TL

Akbank Emekli Promosyonu Ne Kadar?

Avantajlı kampanyaları ile dikkat çeken bankalardan biri olan Akbank, yeni dönemde emekli maaşı hesabını 3 yıllığına kendi bünyesine taşıyan yeni müşterilerine, aldıkları maaş tutarlarına göre farklı promosyon ödemeleri yapacağını bildirdi. Banka, ilgili hizmeti için şu tutarları belirledi:

1.500 TL’den az emekli maaşı alanlara: 1.850 TL

1.500- 2.499 TL aralığında emekli maaşı alanlara: 2.300 TL

2.500 TL’den daha fazla emekli maaşı alanlara: 2.750 TL

Yapı Kredi Bankası Emekli Promosyonu Ne Kadar?

Yapı Kredi Bankası da yeni dönemin gelmesi ile birlikte emekli promosyonu kampanyasını güncelleyen bankalardan biri oldu. Banka, emekli maaşı tutarlarına göre değişen promosyon ödemeleri için şu tutarları belirledi: