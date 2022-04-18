Halkbank'ın yeni sunduğu kampanya sayesinde emekli vatandaşlar uygun ödeme koşullarıyla birlikte ihtiyaç kredisinden faydalanabilecek. Halkbank'ın sunduğu kampanyaya katılım koşulları nelerdir?

Halkbank'ın yeni sunduğu kampanya sayesinde emekli vatandaşlar uygun ödeme koşullarıyla birlikte ihtiyaç kredisinden faydalanabilecek. Halkbank'ın sunduğu kampanyaya katılım koşulları nelerdir? Yeni duyurulan kampanya ile birlikte emekli vatandaşlar bayram öncesindeki ihtiyaçlarını hızlı şekilde karşılayarak uygun ödeme taksitleriyle birlikte tekrar ödeme sağlayabilecekler. Bankanın sunmuş olduğu bu ihtiyaç kredisi uygun faizlerle birlikte sunularak emeklilerin dikkatini çekmiş durumda.

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Halkbankası tarafından açıklanan 53 yaş üstündeki emekli maaşı alan kişilere 7500 TL ödeme yapılacak. Ülkemizde hayat pahalılığının giderek artması ve artan ihtiyaçlarla birlikte emekli maaşlarını ihtiyaçlarına yetiremeyen kişiler farklı kredilere göz atmaktadır. Yeni sunulan avantajlar her emekliyi sevindirmese de Halkbank tarafından sunulan bu teklif ile birlikte bayram öncesi rahat bir nefes alınabilecek.

2022 senesinde artan gıda ve benzin fiyatları sonrasında tüm ürünlerde inanılmaz artışlar gözlemlenmektedir. Bayram öncesindeki bu artış sonucunda emekli kişiler maaşlarını yetiremediği için bunalmış durumda. Halkbank’ın sunduğu yeni kampanya sayesinde vatandaşların rahat bir nefes alarak bayram ihtiyaçlarının karşılanması sağlanacak. Devlet bankalarından biri olan Halkbank sunduğu bu kampanya ile birlikte emekli vatandaşlara bayram öncesinde rahatlama sağlayacak.

Halkbank tarafından sunulan emekli vatandaşlara özel ihtiyaç kredisi kampanyası, mutlu emekli ihtiyaç kredisi adında anılmakta. Bu kampanyaya bakıldığında Halkbank üzerinden emekli maaşını alanlar veya maaşını bu bankaya taşıma sözü verenler kampanyadan yararlanabiliyor. Halkbank mutlu emekli ihtiyaç kredisi adındaki bu kampanya ile birlikte emekli kişiler 120 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisinden faydalanabiliyor. Bu para tutarı kişiye göre farklılık gösterse de genel anlamda kampanya uygun faiz oranları sayesinde çok fazla dikkat çekmekte. 24 aylık vade seçeneği ile birlikte Halkbank şubelerinden veya internet bankacılığından başvuru işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Siz de kampanyadan yaararlanmak istiyorsanız yüzde 1.55 faiz oranlarıyla birlikte başvurunuzu hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.