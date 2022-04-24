Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu Twitter hesabından yaptığı açıklama ile birlikte vatandaşlara yeni banknotlar hakkında bilgi verdi. 500 liralık banknot ve 5 TL'lik madeni para geliyor! Yeni banknot ve madeni paralar ne zaman çıkacak?

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu Twitter hesabından yaptığı açıklama ile birlikte vatandaşlara yeni banknotlar hakkında bilgi verdi. Şenol Babuşçu, Twitter hesabından yaptığı "500 TL'lik yeni banknotlar ve 5 TL madeni paralar için hazırlıkların başladı" açıklaması ile birlikte Türkiye gündemine girdi. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği haberler arasında yeni banknot ve madeni paralar ise ne zaman tedavüle girecek? İşte detaylar gursesgazetesi.com adresinde..

Türk Lirası'nın 6 ay önceki dönemde başlayan dolar ve euro karşısında ki hızla değer kaybetmesi Türkiye'de enflasyonun artmasına sebep oldu. Asgari ücrette yapılan iyileştirmeler, birçok meslek gruplarına gelen ek zamlar vatandaşlara yetmezken bu süre zarfı içerisinde hükümet kağıt paraya yetişemiyor. Artan hayat pahalılığı ile birlikte artık 5 TL'lik madeni paralara geçiş yapılacağı söylenirken, 500 TL'lik kağıt banknotların ise tedavüle gireceği söylendi.

ŞENOL BABULÇU AÇIKLADI!

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu, Twitter hesabından 500 TL’lik banknot ve 5 TL’lik madeni paraların basımı için hazırlıkların yapıldığını iddia etti. Merkez Bankası'nın hazırlıklara başladığını öne süren Babuşcu, "500'lük banknotlar ve 5 TL madeni paralar için hazırlıklar başladı" ifadelerini kullandı.

Buna göre ise artık madeni paralarda 5 TL yer alacak. Kağıt banknotlarda ise en fazla 200 TL'e kadar olan para cinsi artık yeni çıkacak olan kağıt banknotlar ile 500 TL'e dayanacak.

Vatandaşlar kağıt baknotlarda sırasıyla 10 TL, 20 TL, 50 TL, 100 TL, 200 TL ve 500 TL kullanımlarına artık başlayacak.

ŞENOL BABUŞCU KİMDİR

Şenol Babuşcu 1965 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. 1982 yılında ise İstanbul Maliye Okulundan mezun oldu ve Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İktisat Bölümünde bitirdi. Lisansüstü eğitimini ise Hacettepe Üniversitesinde İşletme bölümünde tamamladı. Aynı üniversitede doktora tezini yayınladı.

Şenol Babuşcu Maliye Bakanlığında çalışma hayatına başladı. Halk Bankasında Müdür yardımcılığı yaptıktan sonra Araştırma ve Geliştirme Birimini kurmak üzere Ziraat bankasına geçti. Zaman için Araştırma ve Geliştirme Daire başkanı olarak görevine getirildi.

Ekonomik krizlerden sonra Kamu Bankalarının yapılandırılması için hazırlanan programda üst düzey yönetici olarak Ziraat Bankasında Genel Müdür Yardımcılığı yaptı.

Bankacılık kariyerinden sonra Başkent Üniversitesi Bankacılık Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışma hayatına devam etti. Şenol Babuşcu makaleleri ile bir çok ödüle layık görülmüştür. Alanı ile ilgili bir çok akademik kitabı mevcuttur.