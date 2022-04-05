5 Nisan 2022 Salı günü yayın akışı içerisinde izleyicilerin her hafta büyük bir ilgiyle takip ettiği yapımlar yer alıyor. Ramazan ayı nedeniyle akşam vakitlerini evlerinde geçiren vatandaşlar 5 Nisan televizyonda bugün ne var sorgusu yapıyor.

5 Nisan 2022 Salı günü yayın akışı içerisinde izleyicilerin her hafta büyük bir ilgiyle takip ettiği yapımlar yer alıyor. Ramazan ayı nedeniyle akşam vakitlerini evlerinde geçiren vatandaşlar 5 Nisan televizyonda bugün ne var sorgusu yapıyor. Bu sebeple stok bölümleri bulunmayan dizilerin tekrar bölümleri veya televizyon kanalları özel bölümleri ekranlara taşıyor.

Televizyon ekranlarına gelen programlar içerisinde Kim Milyoner Olmak İster, Çarkıfelek, Fantastik Canavarlar, Hababam Sınıfı Askerde, Kalk Gidelim ve Survivor 2022 yer alıyor. Televizyon ekranlarındaki hemen hemen bütün programlar tekrar ve özel bölümleriyle yayınlanırken, Survivor 2022 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının çekimleri Dominik Cumhuriyeti’nde yapıldığından yeni bölümleri izleyicilerle buluşuyor. Reytinglede üst kademelerde yer almayı başaran Fox TV Hafta Sonu Ana Haber bülteni de ekranlarda yer alıyor.

ATV 5 Nisan 2022 Salı Yayın Akışı

19:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:00 Destan

KANAL D 5 Nisan 2022 SalıYayın Akışı

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

STAR TV 5 Nisan 2022 Salı Yayın Akışı

18:45 Star Haber

20:00 Düğün Dernek

FOX TV 5 Nisan 2022 Salı Yayın Akışı

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Evlilik Hakkında Her Şey

TRT 1 5 Nisan 2022 Salı Yayın Akışı

04:53 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

19:00 Ramazan Sevinci

20:00 Masumlar Apartmanı

TV8 5 Nisan 2022 Salı Yayın Akışı

20:00 Survivor All Star

Show TV 5 Nisan 2022 Salı yayın akışı

18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Baba