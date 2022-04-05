5 Nisan 2022 Salı günü yayın akışı içerisinde izleyicilerin her hafta büyük bir ilgiyle takip ettiği yapımlar yer alıyor. Ramazan ayı nedeniyle akşam vakitlerini evlerinde geçiren vatandaşlar 5 Nisan televizyonda bugün ne var sorgusu yapıyor.
Gözden kaçırmayınYasak Elma Dizisi İle İlgili Gündeme Flaş Haber Düştü! Yasak Elma Yeni Sezonda da Devam Edecek mi? Yasak Elma Final mi Yapacak?
5 Nisan 2022 Salı günü yayın akışı içerisinde izleyicilerin her hafta büyük bir ilgiyle takip ettiği yapımlar yer alıyor. Ramazan ayı nedeniyle akşam vakitlerini evlerinde geçiren vatandaşlar 5 Nisan televizyonda bugün ne var sorgusu yapıyor. Bu sebeple stok bölümleri bulunmayan dizilerin tekrar bölümleri veya televizyon kanalları özel bölümleri ekranlara taşıyor.
Televizyon ekranlarına gelen programlar içerisinde Kim Milyoner Olmak İster, Çarkıfelek, Fantastik Canavarlar, Hababam Sınıfı Askerde, Kalk Gidelim ve Survivor 2022 yer alıyor. Televizyon ekranlarındaki hemen hemen bütün programlar tekrar ve özel bölümleriyle yayınlanırken, Survivor 2022 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının çekimleri Dominik Cumhuriyeti’nde yapıldığından yeni bölümleri izleyicilerle buluşuyor. Reytinglede üst kademelerde yer almayı başaran Fox TV Hafta Sonu Ana Haber bülteni de ekranlarda yer alıyor.
ATV 5 Nisan 2022 Salı Yayın Akışı
19:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:00 Destan
KANAL D 5 Nisan 2022 SalıYayın Akışı
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
STAR TV 5 Nisan 2022 Salı Yayın Akışı
18:45 Star Haber
20:00 Düğün Dernek
FOX TV 5 Nisan 2022 Salı Yayın Akışı
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Evlilik Hakkında Her Şey
TRT 1 5 Nisan 2022 Salı Yayın Akışı
04:53 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
19:00 Ramazan Sevinci
20:00 Masumlar Apartmanı
TV8 5 Nisan 2022 Salı Yayın Akışı
20:00 Survivor All Star
Show TV 5 Nisan 2022 Salı yayın akışı
18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Baba