Haftanın neredeyse her günü yayınlanan ve reyting rekorları kıran Survivor yarışmasında bu akşam oynanılacak olan Survivor ödül oyununu kim kazandı?

Haftanın neredeyse her günü yayınlanan ve reyting rekorları kıran Survivor yarışmasında bu akşam oynanılacak olan Survivor ödül oyununu kim kazandı? Kıya sıya mücadele verilen bu akşam ki ödül oyununda adrenalinler yükseliyor. Survivor'ın en zorlu parkur yarışmasında ödül oyununu kim kazandı? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

5 Nisan Survivor All Star Ödül Oyunu Kim Kazandı?

Survivor'da bu akşam çok önemli bir ödül oyunu oynanırken gerilimli anlar izleyicileri şok etti. Survivor'ın en zorlu parkurunda büyük bir heyecana sahne olacak olan ödül oyununda kim oyunu kazandı?

Ünlüler ve Gönüllüler'in kıyasıya mücadelesinden galip gelen taraf kim oldu? İşte detaylar..

Survivor'da 5 Nisan ödül oyununu kazanan takım ise belli olur olmaz gursesgazetesi.com adresinde olacak.

Instagram'da yer alan bilgilere göre ise dokunulmazlık oyununu Gönüllüler'in kazandığı iletiliyor.

SURVİVOR'DA BU HAFTA NELER YAŞANDI?

Survivor'da bu akşam Atakan Hikmet kavgası yaşandı. Survivor All Star'da bu hafta gerilim en yüksek seviyelere kadar ulaşırken izleyicileri ise heyecanlı bri yeni bölüm bekliyor. All Star yeni bölümü ile bu akşam 20:00'da özet görüntüleriyle 21:00'da ise yeni bölümü ile Tv8 ekranlarında yayınlanacak.

Ödül oyununda gerilim en yüksek seviyeye taşınıyor.

Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler Takımı Oyuncuları

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım, Bora Edin, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev, Aşkım Burçe Tunay

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel, Yağmur Banda