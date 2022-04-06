5 Nisan tarihinde yayımlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli olmuş durumda. Üç kız kardeş, Survivor, Destan, Masumlar Apartmanı reyting sonuçları ne durumda?

5 Nisan tarihinde yayımlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli olmuş durumda. Üç kız kardeş, Survivor, Destan, Masumlar Apartmanı reyting sonuçları ne durumda? Sevilen dizi ve programların yayımlanmasıyla birlikte reyting sonuçları diğer günün sabahında belli olmakta. 5 Nisan'da yayınlanan tüm dizi ve programlar hayranları tarafından izlendi. Peki yayınlanan dizi ve programlardan hangisi reyting birincisi olmuş durumda?

Total izleyici gurubunda birinciliği Survivor All Star programı alırken, ikincilikte ise Kanal D'de yeni hayatımıza giren Üç Kız Kardeşler dizisi yer alıyor. Üç Kız Kardeş dizisinin tutmasıyla birlikte hayranları tarafından kaçırılmadan izlenen dizi Kanal D ekranlarında bizlerle buluşuyor. Diziyi kaçıranlar ise özet bölümünü izleyerek meraklarını gidermiş olmakta. AB grubunda ise yine birinci sırada Survivor All Star yarışması bulunuyor. İkinciliği ise kaptırmayan Üç Kız Kardeş tekrar listenin ikinci sırasında yer alıyor. Tüm program ve dizilerin yayınlandığı liste şu şekilde;

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 SURVIVOR ALL STAR TV8 2 UC KIZ KARDES KANAL D 3 DESTAN ATV 4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX 5 UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D 6 ESRA EROL'DA ATV 7 BABA SHOW TV 8 DESTAN (OZET) ATV 9 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 10 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

AB İLK 10 PROGRAM

1 SURVIVOR ALL STAR TV8 2 UC KIZ KARDES KANAL D 3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX 4 BABA SHOW TV 5 MASUMLAR APARTMANI TRT 1 6 UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D 7 ESRA EROL'DA ATV 8 DESTAN ATV 9 BABA (OZET) SHOW TV 10 EVLILIK HAKKINDA HER SEY FOX

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM