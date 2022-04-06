5 Nisan tarihinde yayımlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli olmuş durumda. Üç kız kardeş, Survivor, Destan, Masumlar Apartmanı reyting sonuçları ne durumda?
5 Nisan tarihinde yayımlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli olmuş durumda. Üç kız kardeş, Survivor, Destan, Masumlar Apartmanı reyting sonuçları ne durumda? Sevilen dizi ve programların yayımlanmasıyla birlikte reyting sonuçları diğer günün sabahında belli olmakta. 5 Nisan'da yayınlanan tüm dizi ve programlar hayranları tarafından izlendi. Peki yayınlanan dizi ve programlardan hangisi reyting birincisi olmuş durumda?
Total izleyici gurubunda birinciliği Survivor All Star programı alırken, ikincilikte ise Kanal D'de yeni hayatımıza giren Üç Kız Kardeşler dizisi yer alıyor. Üç Kız Kardeş dizisinin tutmasıyla birlikte hayranları tarafından kaçırılmadan izlenen dizi Kanal D ekranlarında bizlerle buluşuyor. Diziyi kaçıranlar ise özet bölümünü izleyerek meraklarını gidermiş olmakta. AB grubunda ise yine birinci sırada Survivor All Star yarışması bulunuyor. İkinciliği ise kaptırmayan Üç Kız Kardeş tekrar listenin ikinci sırasında yer alıyor. Tüm program ve dizilerin yayınlandığı liste şu şekilde;
TOTAL İLK 10 PROGRAM
|1
|SURVIVOR ALL STAR
|TV8
|2
|UC KIZ KARDES
|KANAL D
|3
|DESTAN
|ATV
|4
|SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER
|FOX
|5
|UC KIZ KARDES (OZET)
|KANAL D
|6
|ESRA EROL'DA
|ATV
|7
|BABA
|SHOW TV
|8
|DESTAN (OZET)
|ATV
|9
|PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR
|ATV
|10
|MASUMLAR APARTMANI
|TRT 1
AB İLK 10 PROGRAM
|1
|SURVIVOR ALL STAR
|TV8
|2
|UC KIZ KARDES
|KANAL D
|3
|SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER
|FOX
|4
|BABA
|SHOW TV
|5
|MASUMLAR APARTMANI
|TRT 1
|6
|UC KIZ KARDES (OZET)
|KANAL D
|7
|ESRA EROL'DA
|ATV
|8
|DESTAN
|ATV
|9
|BABA (OZET)
|SHOW TV
|10
|EVLILIK HAKKINDA HER SEY
|FOX
20+ABC1 İLK 10 PROGRAM
|1
|SURVIVOR ALL STAR
|TV8
|2
|UC KIZ KARDES
|KANAL D
|3
|SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER
|FOX
|4
|DESTAN
|ATV
|5
|BABA
|SHOW TV
|6
|MASUMLAR APARTMANI
|TRT 1
|7
|UC KIZ KARDES (OZET)
|KANAL D
|8
|ESRA EROL'DA
|ATV
|9
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|10
|DESTAN (OZET)
|ATV