Vatandaşların en sık kullandığı yatırım araçları arasında yer alan altın, Türkiye'de yaşanan enflasyon ve ekonomik kriz sebebiyle her geçen gün değişiklik gösteriyor. 5 Nisan 2022 itibari ile altın fiyatları ne kadar oldu merak ediliyor? Dün (4 Nisan) açıklanan enflasyon rakamları ile birlikte milyonlarca vatandaş altın fiyatlarının güncel durumunu sorgulamaya başladı. İşte 5 Nisan altın fiyatları..

Vatandaşların en sık kullandığı yatırım araçları arasında yer alan altın, Türkiye'de yaşanan enflasyon ve ekonomik kriz sebebiyle her geçen gün değişiklik gösteriyor. 5 Nisan 2022 itibari ile altın fiyatları ne kadar oldu merak ediliyor? Dün (4 Nisan) açıklanan enflasyon rakamları ile birlikte milyonlarca vatandaş altın fiyatlarının güncel durumunu sorgulamaya başladı. İşte 5 Nisan altın fiyatları..

Vatandaşlar mobil bankacılık üzerinden altın ile ilgili alım satım işleri gerçekleştirebiliyor. Altını anında güvenli şekilde satın almak isteyen vatandaşlar kullandıkları bankanın mobil bankacılığı üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilmekte. Mobil bankacılıkla birlikte altın almak isteyen kişiler riske girmeden altınları anında güvenli şekilde alabilmekte. Güvenlik problemi yaşayan veya kaybetme gibi sorunlarla uğraşmak istemeyen vatandaşlar mobil bankacılık sayesinde tüm işlemlerini güvenle yapabilmekte. Siz de kendi bankanız üzerinden anında altın alım ve satım işlerini gerçekleştirebilirsiniz. Peki bugünün gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın fiyatları kaç TL olmuş durumda?

ENFLASYONUN AÇIKLANMASI ALTIN FİYATLARINDA NASIL BİR ETKİ UYANDIRDI?

Mart ayı enflasyonunun açıklanması ile birlikte altın fiyatlarında ki değişkenliklerin nasıl olacağı merak edilen konular arasında yer alıyordu. Türkiye'de her ay artan enflasyon rakamları sonrasında ise altın fiyatlarında ki gelişmeler şaşırttı.

5 Nisan 2022 Gram Altın Fiyatları

Gram altın alış: 909,57

Gram altın satış: 913,76

5 Nisan 2022 Çeyrek Altın Fiyatları

Çeyrek altın alış: 1.457,62

Çeyrek altın satış: 1.489,72

5 Nisan 2022 Yarım Altın Fiyatları

Yarım altın alış: 2.905,45

Yarım altın satış: 2.978,89

5 Nisan 2022 Tam Altın Fiyatları

Tam altın alış: 5.903,00

Tam altın satış: 5.931,00

5 Nisan 2022 Ata Altın Fiyatları

Ata altın alış: 6.008,03

Ata altın satış: 6.157,77

5 Nisan 2022 Cumhuriyet Altını Fiyatları

Cumhuriyet altını alış: 5.829,92

Cumhuriyet altını satış: 5.939,56