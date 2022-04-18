Türkiye’de son birkaç yıldır etkinliklerini sürdüren EYT’li vatandaşlar haklarını aramak için miting yapacak. 5 Milyon EYT’li Miting Yapacak! EYT Mitingi Ne Zaman Saat Kaçta Nerede Yapılacak?

Türkiye’de son birkaç yıldır etkinliklerini sürdüren EYT’li vatandaşlar haklarını aramak için miting yapacak. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak, Mayıs ayı için emeklilikte yaşa takılanlar mitingi adına resmi başvuruların gerçekleştirildiğini açıkladı. Buna göre ise haklarını aramak isteyen EYT'liler, Türkiye'nin dört bir yanından İstanbul'a gelecek. EYT mitinginin İstanbul'da yapılması kesinleşirken ne zaman, saat kaçta olacağı merak ediliyor.

EYT Federasyonu Başkanı yaptığı açıklama ile birlikte resmi başvurunun gerçekleştirildiğini açıkladı. EYT Maltepe mitingi için yapılan başvurunun sonuçlanmasının ardından gün, saat ve yer bilgisinin paylaşılması bekleniyor.

EYT MALTEPE MİTİNGİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Gönül Baran Özüpak yaptığı açıklama ile birlikte EYT Maltepe mitinginin 15 Mayıs 2022 tarihinde yapılması için resmi başvurunun gerçekleştirildiğini açıkladı.

15 Mayıs tarihinde kararlaştırılan miting sonrasında ise EYT Derneği Başkanı Arzu Lastikçi ve Müjgan Çınar evrakları resmi makamlara teslim etti.

Emeklilik için geçtiğimiz senelerde çıkan yeni yasa ile birlikte milyonlarca vatandaş mağdur olmuştu. Yeni yasa ile birlikte Türkiye'de 5 milyon emekli adayı haklarını aramak için miting yapmak için bir araya gelecek. Türkiye'de tüm gözlerin Maltepe'ye çevrileceği bu miting için onay gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

EYT Derneği tarafından gelen bilgiler doğrultusunda ise onay gelmemesi halinde ise EYT vatandaşları haklarını aramak için başka yollara başvurması bekleniyor.

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Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşlar için 5 formül gündemde yer alıyor. İşte bu formüller..

1. Formül: 3600 prim gününü dolduran kadın 50 yaşında ve aynı günü dolduran erkekler ise 55 yaşında emekli olabilir. İlk formülde 9 Eylül 1999 tarihi öncesi sigortalı olan vatandaşlar için bu formül yer alıyor.

2. Formül: Kadınlar için 7200 ve erkekler için 9 bin günü dolduran vatandaşlar emekli olabilecek. Bu formülde de 1999 tarihi öncesinde sigortalı olma şartı sunuluyor.

3. Formül: Emekli olmalarına kalan süre zarfı içerisinde emekli olabilecekler fakat belirli oranlarda kesinti yapılacak. Kalan yıllar için maaşlarından yapılması muhtemel kesintileri kabul etmesi durumunda 3.formülden emekli olabilecekler.

4. Formül: Kanunda belirtilen emeklilik yaşı ile birlikte maaş kesintisiyle emekli olunabilecek.

5. Formül: 5 bin prim günü ile 9 bin 750 prim gününü dolduran vatandaşlar emekli olabilir.