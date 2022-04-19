Altın fiyatları son 5 haftanın zirvesini görürken piyasa uzmanından rekor tahmini geldi! 19 Nisan gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte piyasalarda son durum…

Altın piyasaları hareketli seyretmeye devam ediyor. Son 5 haftanın zirvesine ulaşan altın fiyatlarına ilişkin uzman tahminleri de gündem yaratmaya devam ediyor. 19 Nisan Salı günü itibariyle altın fiyatlarının haftanın ikinci işlem gününde hareketli seyretmesi dikkat çekti. İsabetli piyasa tahminlerinin sahibi İslam Memiş ise altın yatırımcısının yine gündemini değiştirecek tahminlerini paylaştı.

Gram Altın 1.450 Lirayı Görebilir!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatlarının 1.450 TL seviyelerine kadar gelebileceğini açıkladı. 2022 yılı için son derece dalgalı bir piyasaya yatırım yapıp buna uygun pozisyon alınması gerektiğini ifade eden İslam Memiş, FED’in altını baskılamak için sürekli faiz artırımı politikası uygulayacağı, altın ile dolar arasında bu açıdan bir savaş olacağının da altını çizmişti.

Altın ve dolar arasında savaş olacağı görüşünü paylaşan İslam Memiş, enflasyonu fiyatlamak isteyen bir ons altın olacağı aktarılmıştır. Altının ons fiyatının 2022 yılında 1.960 – 2.000 dolar seviyelerinde olacağını düşündüğünü ifade eden İslam Memiş, gram altında da rekor beklentisini daha önceki dönemde açıklamıştı. Gram altının 1.450 TL seviyesini görebileceğini ifade eden İslam Memiş, 2022 yılı içinde gümüşün ise sürpriz yaparak gramının 20 lira seviyelerine gelebileceğini aktardı.

Gram Altın Ne Kadar?

Haftanın ikinci işlem gününde gram altın 19 Nisan Salı itibariyle 931 TL seviyesinden işlem görüyor. Son haftaların en yüksek seviyesini gören gram altın, hafta başından itibaren dalgalı bir seyir izlemeye devam ediyor. Dolar kuru ve ons altının da etkisiyle hareketine devam eden gram altın, 1.976 dolar seviyesinde ilerleyen ons altına göre yönünü tayin etmesi bekleniyor.

Çeyrek Altın Kaç TL?

Çeyrek altında ise 1.528 TL seviyesi görülmeye devam ediyor. Bir süredir 1.520 TL bandında ilerleyişini sürdüren çeyrek altı fiyatında da hareketlilik görülüyor.

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