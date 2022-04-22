Ramazan bayramının gelmesi ile birlikte gündeme gelen konular arasında yer alan 5-6 Mayıs tatil olacak mı merak ediliyor. 5-6 Mayıs 2022 Tatil Olacak Mı? Bayram Tatili Uzatılacak Mı?

Ramazan bayramının gelmesi ile birlikte gündeme gelen konular arasında yer alan 5-6 Mayıs tatil olacak mı merak ediliyor. Ramazan Bayramı bu sene 2 Mayıs 2022 tarihinde başlayarak 4 Mayıs 2022 tarihine kadar sürecek. Ramazan bayramının ardından ise bayram tatilinin uzayıp uzamayacağı merak edilen konular arasında yer edindi. Vatandaşlar ise 5-6 Mayıs tarihleri tatil olacak mı araştırmalara başladı. Henüz Türkiye'de Ramazan bayramı tatili ile ilgili herhangi bir açıklama gelmezken hafta içi bayram tatiline ilişkin açıklamalar yapılması bekleniyor.

Türkiye'de bu sene Ramazan bayramı Nisan ayında başlarken Mayıs 1 itibari ile sona erecek. 11 ayın sultanı Ramazan bayramının gelişi ile birlikte ise Türkiye'de ziyaret sayısı artıyor. Vatandaşların memlekette veya sevdikleri ile geçirdiği bayram da bu sene 5-6 Mayıs tarihleri arasında bayram olacak mı araştırma konular arasında yer edindi.

Vatandaşlar ise Ramazan bayramında tatil olup olmayacağını internette Google arama motoruna "bayram tatili kaç gün, bayram tatili kaç gün 2022, 5 mayıs tatil mi, 5-6 mayıs tatil olacak mı" araştırmaları yaparak öğrenmeye çalışıyor. Detaylar ise gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

5-6 MAYIS 2022 TATİL OLACAK MI?

Vatandaşın gündeminde yer alan konular arasında yer alan 5-6 Mayıs tarihleri tatil olacak mı sorusu ile ilgili gündemde kamuoyu oluştu. Uzmanlar bu sene tatilin olmayacağı yönünde görüş bildirse de henüz resmi makamlar tarafından net bir açıklama gelmedi.

Öğrenciler, memurlar ve özel sektör tarafından merak edilen konular arasında yer alan ramazan bayramı tatili ile ilgili birçok farklı görüş bulunmaktadır. 1 Mayıs işçi tatili ile birlikte 4 Mayıs'a kadar özel kurumlar, devlet daireleri ve öğrenciler tatil yapacak. Bakanlık tarafından henüz açıklama gelmezken tatilin bu sene 9 güne uzayıp uzamayacağı merak edilen konular arasında yer edindi.

Edinilen bilgilere göre ise bayram tatilinin uzamaması durumunda ise 5 Mayıs 2022 tarihi ile birlikte vatandaşlar işlerine geri dönecek. Bu sene ekonomiden dolayı tatilin uzamaması yönünde bilgiler kamuoyunda yer alırken gelişmeler geldikçe Gürses Gazetesi'nde yer almaya devam edecek.