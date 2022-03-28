Yıllardır birçok vatandaşın merak ettiği 1915 Çanakkale Köprüsü geçtiğimiz günlerde açılış yapılmıştı. Köprünün günlük geçiş garantisi 45 bin araç olarak belirtilirken ilk günde geçen araç sayısı merak edilmişti. Peki 45 Bin Araç Garanti Edilmişti! 1915 Çanakkale Köprüsü 1 Günde Geçen Araç Sayısı Ne Kadar? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Yıllardır birçok vatandaşın merak ettiği 1915 Çanakkale Köprüsü geçtiğimiz günlerde açılış yapılmıştı. Köprünün günlük geçiş garantisi 45 bin araç olarak belirtilirken ilk günde geçen araç sayısı merak edilmişti. Peki 45 Bin Araç Garanti Edilmişti! 1915 Çanakkale Köprüsü 1 Günde Geçen Araç Sayısı Ne Kadar? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Vatandaş için günlük 45 bin araç garantisi verilen 1915 Çanakkale Köprüsü inşa edilmişti. Vatandaşın merakla beklediği 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş garantisi sonrasında ise 27 Mart tarihi itibari ile geçilen araç sayısı merak edilmişti. Peki 27 Mart geçen araç sayısı ne kadar oldu? İşte detaylar..

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, sayıyı 6 bin olarak açıkladı ve "Zaman geldiğinde geçecektir" ifadelerini kullandı..

Marmara Denizi'nin beşinci asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü geçtiğimiz günlerde açılmıştı. 18 Mart Cuma günü açılışı gerçekleştirilen Çanakkale Köprüsü'nün garanti edilen rakama ulaşıp ulaşmayacağı merak edilirken ilk gün geçen araç sayısı gündemde uzun süre kaldı. 1 hafta süre ile ücretsiz olarak kullanımı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü 27 Mart itibari ile kaç aracın geçtiği merak edildi.

Türkiye'de birçok proje gibi yeni projenin de Yap-işlet-devret modeli ile birlikte Güney Kore - Türkiye ortaklığında inşa edilmesinin ardından köprü için yapılan anlaşma gündeme bomba gibi düştü. İmza atılmasının ardından köprünün 16 yıl 2 ay 12 gün süreli yatırımcı firmalar tarafından işletilmesi bekleniyordu. Anlaşmanın ile birlikte yatırımcı firmalara 45 bin araç garantisi verildi. Bu garantinin ardından ise sayının tamamlanmaması gibi problemlerde ki geçiş ücretleri, devlet kasasından işletmecilere aktarılıyordu.

27 MART ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ İLK GÜN KAÇ ARAÇ GEÇTİ?

1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçilme garantisi 45 bin iken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, sayıyı 6 bin olarak açıkladı ve "Zaman geldiğinde geçecektir" ifadelerini kullandı..