Yıllarca çalışarak kendi geçimini sağlamış vatandaşlara SGK tarafından peş peşe yeni müjdeli haberler gelmeye başladı. SGK'nın açıklamasına göre 41 yaşında emekli olmak zor değil.

Yıllarca çalışarak kendi geçimini sağlamış vatandaşlara SGK tarafından peş peşe yeni müjdeli haberler gelmeye başladı. SGK'nın açıklamasına göre 41 yaşında emekli olmak zor değil. Sigorta giriş tarihlerinin belirli zamaanlarda yapıldığı kişiler 41 yaşında emekli olabilecek. Peki 41 yaşında emekli olmak için şartlar ne?

Belli tarihlerde ödeme yapılan kişilere aylık bağlanacak. SSK, Bağ-kur ve Emekli sandığı, emeklileri ile emekli olmak isteyen kişiler için önemli gelişmeler yaşandı. Emekli olmak için istenilen şartlarda prim ve çalışma günü gibi konular yer alıyor. Bazı meslek gruplarına erken emeklilik fırsatı tanınacak. Yaş şartı bazı meslek gruplarında daha yüksek olabilirken bazı gruplarda ise daha düşük olabiliyor. 41 yaşında emekli olabilmek için şartları sizler için düzenledik. İşte detaylar..

Emekli sandığı kanunu hükümleri gereğince yaş haddinden emekliliğe ayrılan vatandaşlara en az 5400 prim gün sayısının ödenmiş olması halinde, Özel kanunlar gereğince kadrosuzluk sebebiyle emekliliğe ayrılan vatandaşlara yaş koşulu aranmaksızın prim ödeme gün sayısının en az 9000 gün olması durumunda emeklilik maaşı kendilerine tanımlanacaktır. Böylece bu hallerde bağlanan emeklilik aylıkları ise kanunda aranan yaş ve prim ödeme gün sayısı tamamlanıncaya dek bunları çalıştıran kamu idareleri tarafından tahsil edilecek.

Erken emeklilik hayali kuran vatandaşlar için şartları haberimizde sunduk. Siz de prim gününüz ve yaptırdığınız kayıt yılı ile SGK'nın internet sitesi üzerinden ne zaman emekli olacağınızı hesaplayabilir ve bu konuda daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Herkesin istediği erken emeklilik konusundaki yeni gelişmeler ve haberler için sitemizi sürekli olarak takip edebilirsiniz.