4 Nisan tarihinde yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu. İşte 4 Nisan Pazartesi yayımlanan Alparslan Büyük Selçuklu, Survivor, Üç Kuruş, Yasak Elma ve daha fazlasının reyting sonuçları...

4 Nisan tarihinde yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu. İşte 4 Nisan Pazartesi yayımlanan Alparslan Büyük Selçuklu, Survivor, Üç Kuruş, Yasak Elma ve daha fazlasının reyting sonuçları...

Total izleyici grubunda birinciliği TV8'de yayımlanan Survivor All Star yarışması kazanırken, ikinciliği ise TRT1'de yayımlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi almış durumda. En çok izlenen 3. dizi ise Fox TV'de yayımlanan Yasak Elma dizisi oldu. AB grubunda birincilikte TRT1'de yayımlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi bulunuyor. İkincilikte ise Seçluk Tepeli ile Fox Ana Haber yer almakta. İşte 4 Nisan 2022 reyting sonuçlarına göre tüm dizilerin sıralaması şu şekilde;

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 SURVIVOR ALL STAR TV8 2 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU TRT 1 3 YASAK ELMA FOX 4 HAKIM ATV 5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX 6 ESRA EROL'DA ATV 7 UC KURUS SHOW TV 8 YASAK ELMA (OZET) FOX 9 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1 10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU TRT 1 2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX 3 SURVIVOR ALL STAR TV8 4 YASAK ELMA FOX 5 HAKIM ATV 6 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1 7 ESRA EROL'DA ATV 8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 9 YASAK ELMA (OZET) FOX 10 UC KURUS SHOW TV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM