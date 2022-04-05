4 Nisan tarihinde yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu. İşte 4 Nisan Pazartesi yayımlanan Alparslan Büyük Selçuklu, Survivor, Üç Kuruş, Yasak Elma ve daha fazlasının reyting sonuçları...
4 Nisan tarihinde yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu. İşte 4 Nisan Pazartesi yayımlanan Alparslan Büyük Selçuklu, Survivor, Üç Kuruş, Yasak Elma ve daha fazlasının reyting sonuçları...
Total izleyici grubunda birinciliği TV8'de yayımlanan Survivor All Star yarışması kazanırken, ikinciliği ise TRT1'de yayımlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi almış durumda. En çok izlenen 3. dizi ise Fox TV'de yayımlanan Yasak Elma dizisi oldu. AB grubunda birincilikte TRT1'de yayımlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi bulunuyor. İkincilikte ise Seçluk Tepeli ile Fox Ana Haber yer almakta. İşte 4 Nisan 2022 reyting sonuçlarına göre tüm dizilerin sıralaması şu şekilde;
TOTAL İLK 10 PROGRAM
|1
|SURVIVOR ALL STAR
|TV8
|2
|ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU
|TRT 1
|3
|YASAK ELMA
|FOX
|4
|HAKIM
|ATV
|5
|SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER
|FOX
|6
|ESRA EROL'DA
|ATV
|7
|UC KURUS
|SHOW TV
|8
|YASAK ELMA (OZET)
|FOX
|9
|ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU (OZET)
|TRT 1
|10
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
AB İLK 10 PROGRAM
|1
|ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU
|TRT 1
|2
|SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER
|FOX
|3
|SURVIVOR ALL STAR
|TV8
|4
|YASAK ELMA
|FOX
|5
|HAKIM
|ATV
|6
|ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU (OZET)
|TRT 1
|7
|ESRA EROL'DA
|ATV
|8
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|9
|YASAK ELMA (OZET)
|FOX
|10
|UC KURUS
|SHOW TV
20+ABC1 İLK 10 PROGRAM
|1
|SURVIVOR ALL STAR
|TV8
|2
|ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU
|TRT 1
|3
|SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER
|FOX
|4
|YASAK ELMA
|FOX
|5
|HAKIM
|ATV
|6
|ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU (OZET)
|TRT 1
|7
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|8
|YASAK ELMA (OZET)
|FOX
|9
|UC KURUS
|SHOW TV
|10
|ESRA EROL'DA
|ATV