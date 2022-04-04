Nisan ayının gelmesi ile birlikte haftanın ilk günü piyasalarda ki hareketlilik nasıl başladı merak ediliyor. Vatandaşların her gün merakla takip ettiği konular arasında yer alan dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? 4 Nisan Pazartesi piyasalar hangi yönde hareket ediyor? Dolar, Euro, Sterlin Ne Kadar Oldu? Dolar, Euro Yorumları! İşte detaylar haberde yer alıyor.

Nisan ayının gelmesi ile birlikte haftanın ilk günü piyasalarda ki hareketlilik nasıl başladı merak ediliyor. Vatandaşların her gün merakla takip ettiği konular arasında yer alan dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? 4 Nisan Pazartesi piyasalar hangi yönde hareket ediyor? Dolar, Euro, Sterlin Ne Kadar Oldu? Dolar, Euro Yorumları!

2021 yılının son çeyreğinde artan dövizlerin sonrasında önüne geçemeyen hükümet yeni açıkladığı ekonomi modeli ile dövizi düşürmeye çalışıyor. Piyasalar ise bu dalgalanma sonrasında açıklar verirken Türkiye'de enflasyon oranları tavana çıkmıştı.

Yeni haftada ise dolar/tl seviyeleri 15 TL altında yer alırken, piyasalara bugün verilecek olan Mart enflasyon ve dış ticaret verileri doğrultusunda bir hareketlilik olabilir.

SAVAŞ TÜM DÜNYANIN EKONOMİSİNİ 12'DEN VURDU

Rusya Ukrayna savaşının birden alevlenmesi ile birlikte başta iki ülke olmak üzere birçok dünya ülkesinde ki piyasalar farklı tepkimeler gösterdi. Dünya ekonomisininde bu süreçte bozulması ile birlikte ekonomiler farklı bir yöne doğru ilerlemeye başladı.

Savaşın sonuçlarında da döviz her zaman olduğu gibi en başta yer aldı. Piyasalarda ki bu hafta yaşanacak hareketlilik ise merak edilmekte. İşte uzmanların bu hafta ki piyasa yorumları..

DOLAR/TL NE KADARLA GÜNE BAŞLADI?

Dolar, geçtiğimiz gün 14.6815 TL alış fiyatından, 14.6857 TL satış fiyatı işlem gördü.

4 Nisan Pazartesi günü Dolar kuru 14,68TL fiyatından piyasalara giriş yaptı.

EURO/TL NE KADARLA GÜNE BAŞLADI?

Euro, 4 Nisan Pazartesi günü aynı dakikalarda euro 16,23 TL'de yer alıyor.

STERLİN/TL NE KADARLA GÜNE BAŞLADI?

Hafta sonunu 19,24TL'den kapatan Sterlin, yeni haftada 19,30TL gibi bir fiyatla giriş yaptı.

Türkiye tarafından açıklanacak enflasyon verileri sonrasında ise piyasalarda ki hareketliliğin artması bekleniyor. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında piyasalarda ki hareketlilik bu şekilde.