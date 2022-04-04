Geçtiğimiz seneden itibaren %200'ün üstünde zam alan benzin fiyatları her geçen gün artmaya devam ediyor. Buna göre ise en son 2 Nisan tarihinde gelen otogaz zammı, 5 Nisan itibariyle tekrar zamlanıyor. Kulislerde dolaşan bilgilere göre zamlı otogaz fiyatları merak konusu oldu. 4 Nisan Otogaz Fiyatlarına Zam Geldi! LPG Zamlı Fiyatları Ne Kadar Oldu? 5 Nisan Güncel LPG Fiyatları.. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Geçtiğimiz seneden itibaren %200'ün üstünde zam alan benzin fiyatları her geçen gün artmaya devam ediyor. Buna göre ise en son 2 Nisan tarihinde gelen otogaz zammı, 5 Nisan itibariyle tekrar zamlanıyor. Kulislerde dolaşan bilgilere göre zamlı otogaz fiyatları merak konusu oldu. 4 Nisan Otogaz Fiyatlarına Zam Geldi! LPG Zamlı Fiyatları Ne Kadar Oldu? 5 Nisan Güncel LPG Fiyatları..

Mart ayında benzin ve motorine gelen ardı arkası kesilmeyen zamların ardından otogaz fiyatları da zamlandı. Otogaz fiyatlarının brent petrolün yükselmesi ile birlikte artması sonrasında ise otogaza ne zaman zam geleceği merak konusu olmuştu. Uzun süre 10 - 11 TL bandında seyreden otogaz fiyatları ise 4 Nisan'da dolaşan bilgiler ile birlikte 5 Nisan'da zamlı fiyatlarla pompaya yansıyacağı açıklandı.

5 NİSAN OTOGAZ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Bugün gelen açıklama ile birlikte LPG'ye bu gece yarısında zam tarifesi uygulanacak. Buna göre ise vatandaşlar 00.01 itibariyle yeni zamlı fiyatlarla alım yapacak. LPG'nin litre fiyatına 60 kuruş zam geliyor. Yapılacak yeni zam ile birlikte İstanbul'da otogaz fiyatı 12,08 TL, Ankara'da 11,96 TL ve İzmir'de ise 11,95 TL olacak.

LPG'nin litre fiyatına son olarak 2 Mart tarihinde 61 kuruşluk zam yapılmıştı.

5 NİSAN GÜNCEL BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Mart ayında ardı arkası kesilmeyen benzin fiyatları ise Nisan ayında bir zam daha geldi. Güncel benzin litre fiyatları ise 5 Nisan itibariyle İstanbul'da 19,00 TL, Ankara'da 19,11 TL ve İzmir'de ise 19,12 TL olarak biliniyor. Motorin fiyatları ise İstanbul için 21,18 TL'den, Ankara ile İzmir içinse 22,29 TL'den satılmaktadır.