Günümüzde en güvenilir yatırım araçlarından bir tanesi olan altın, anlık olarak takip edilmektedir. Altın fiyatlarının değişiklik göstermesi birçok vatandaşı yakından ilgilendirmekte. Peki bugün altın kaç TL üzerinden alım ve satım yapılıyor?

Günümüzde en güvenilir yatırım araçlarından bir tanesi olan altın, anlık olarak takip edilmektedir. Altın fiyatlarının değişiklik göstermesi birçok vatandaşı yakından ilgilendirmekte. Peki bugün altın kaç TL üzerinden alım ve satım yapılıyor?

Yatırım yapmak isteyen kişiler için en güvenilir yatırım araçlarından birisi olan altın kişiler tarafından sürekli satın alınmaktadır. Altının düşmesini bekleyen kişilerin olduğu kadar yükselmesini bekleyen insanlar da var. Hal böyleyken piyasada artış ve düşüşlerin yaşanması vatandaşları yakından ilgilendirmekte. Vatandaşlar artık altınlarını daha güvenli ortamlardan temin edebilmektedir. Bu ortamlar bankaların yeni dönemde bizlere sunmuş olduğu mobil bankacılık sayesinde gerçekleşiyor.

Mobil bankacılık sayesinde alım ve satım işlemleri anında gerçekleşiyor. Altını anında güvenli şekilde satın almak isteyen vatandaşlar kullandıkları bankanın mobil bankacılığı üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilmekte. Mobil bankacılıkla birlikte altın almak isteyen kişiler riske girmeden altınları anında güvenli şekilde alabilmekte. Güvenlik problemi yaşayan veya kaybetme gibi sorunlarla uğraşmak istemeyen vatandaşlar mobil bankacılık sayesinde tüm işlemlerini güvenle yapabilmekte. Siz de kendi bankanız üzerinden anında altın alım ve satım işlerini gerçekleştirebilirsiniz. Peki bugünün gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın fiyatları kaç TL olmuş durumda?

4 Nisan 2022 Gram Altın Fiyatları

Gram altın alış: 911,85

Gram altın satış: 912,04

4 Nisan 2022 Çeyrek Altın Fiyatları

Çeyrek altın alış: 1.483,00

Çeyrek altın satış: 1.497,00

4 Nisan 2022 Yarım Altın Fiyatları

Yarım altın alış: 2.965,00

Yarım altın satış: 2.996,00

4 Nisan 2022 Tam Altın Fiyatları

Tam altın alış: 5.921,00

Tam altın satış: 5.969,00

4 Nisan 2022 Ata Altın Fiyatları

Ata altın alış: 6.058,00

Ata altın satış: 6.125,00

4 Nisan 2022 Cumhuriyet Altını Fiyatları

Cumhuriyet altını alış: 6.022,00

Cumhuriyet altını satış: 6.113,00