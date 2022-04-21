3 yıllık promosyon kampanyasının sonlanmasının ardından yeni dönem kampanyalarını yayınlayan bankalardan biri olan ING Bank, emekli maaşı hesabını banka bünyesine taşıyan tüm yeni müşterilerine 4 bin TL’ye kadar ek ödeme yapılacağını duyurdu. İşte ING Bank’ın emekli ödemelerinin ayrıntıları…

Yeni dönemin gelmesi ile birlikte tamamlanan SGK emekli maaşı ödemeleri protokolü, güncellenerek bankaların yeni kampanyalar geliştirmelerini sağladı. Her bankanın kendi politikası doğrultusunda geliştirmiş olduğu emekli promosyonu kampanyaları tek tek kamuoyu ile paylaşılırken, ING Bank tarafından geliştirilmiş olan emekli promosyonu kampanyası dikkat çekmeyi başardı.

ING Bank tarafından düzenlenen yeni emekli promosyonu kampanyasının üst limitinin 4 bin TL olduğu bilgisi kaydedildi. Banka, kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar için son başvuru tarihini 31 Mayıs olarak duyurdu.

ING Bank Emekli Promosyonu Kampanyası 2022

ING Bank tarafından geliştirilmiş olan emekli promosyonu kampanyasının detayları belli oldu. Banka, emekli maaşı hesabını 3 yıllığına kendi bünyesine taşıyan yeni müşterilerine, aldıkları emekli maaşı tutarlarına göre ek ödeme yapacağını bildirdi. Söz konusu promosyon tutarları şu şekilde belirlendi:

0- 1.499 TL aralığında emekli maaşı alanlara: 1.850 TL

1.500- 2.499 TL aralığında emekli maaşı alanlara: 2.300 TL

2.500 TL ve üzeri tutarlarda emekli maaşı alanlara: 2.750 TL

ING Bank Yakınını Getir Kampanyası 2022

ING Bank, emekli müşterileri için geliştirmiş olduğu promosyon kampanyasına ek olarak bir kampanya daha geliştirdiğini duyurdu. Söz konusu kampanyayı “yakınını getir kampanyası” olarak nitelendiren ING Bank, bu kampanya kapsamında yakınını banka bünyesine dahil eden emekli müşterilere 250 TL, toplamda bin 250 TL daha ek ödeme yapılacağını bildirdi.

ING Bank Emekli Kampanyası Başvurusu Nasıl Yapılır?

ING Bank tarafından geliştirilmiş olan emekli kampanyalarından toplamda 4 bin TL tutarında destek almak isteyen vatandaşların, bankanın mobil uygulaması, internet bankacılığı kanalı veya banka şubeleri aracılığı ile emekli maaşı hesaplarını bankaya taşımaları ve ilgili hesabın 3 yıl boyunca bankada kalacağının sözünü vermeleri gerekmektedir.