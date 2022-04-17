Maaşsız emekliliğin şartları, malulen emekliliğin şartları ve yaştan dolayı emeklilik şartları nelerdir yazı içerisinde derledik. Siz de erken emeklilik için gereken şartları öğrenerek erken emeklilik bilgilerinize katkıda bulunabilirsiniz.

Maaşsız emekliliğin koşulları aşağıda yer almaktadır. Maaşsız emeklilik şartları sağlanarak kısa sürede emekli olunabilmektedir:

Kadınların doğum borçlanması yapması

Erkeklerin askerlik primi kullanarak erken emekli olması

Yaş ile erkenden emekli olmak

Evlat edinen kadınların erken emekli olması

Malulen erken emeklilik

Engelli çocuk sahibi kadınların erken emekli olması

Sosyal Güvenlik Kurumu 15 senelik hizmet süresinin sağlanması

3600 prim gününün tamamlanması

Çalışma gücü kayıpları ile erken emekli olunması.

Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir?

Malulen emeklilik erken emekli olmak isteyen kişiler için önemlidir. Maaşsız emeklilik şartları arasında sayılabilecek malulen emeklilik tercih ya da avantaj olmaktan çok gerekli bir durumdur. Malulen emekli olma şartları şu şekilde ifade edilebilmektedir:

Kişiler sigorta kapsamına bakmadan 10 yıldır sigortalı olarak çalışmalıdır. Ayrıca kişilerin 1800 günlük prim ödemesi gerçekleştirilmelidir.

Birisinin bakımına muhtaç olan engelli kişiler için sigortalılık süresi aranmamaktadır. Ancak 1800 günlük prim ödemesinin yapılmış olması gerekmektedir.

Sigorta yatan kişilerin onay alması önemlidir. Sigortalılar malul sayılmalıdır.

Kişilerin minimum %60 oranında bir iş gücü kaybına sahip olması gerekmektedir.

4A kapsamında sigortalı kişiler maluliyet sebebinden kaynaklı olarak işten ayrılmalıdır.

4B kapsamında sigorta yatan kişiler iş yerlerini kapatmalıdır.

4C kapsamında sigortalı olarak çalışanların görevden ayrılması durumunda malulen emeklilik devreye girmektedir.

Malulen emekli olma şartı genel olarak yukardaki şekildedir. Yukarda yer alan kriterleri sağlayan kişilerin birkaç prosedürü de tamamlayarak emekliliği sağlanabilmektedir.

Yaştan Dolayı Erken Emeklilik Şartları Nelerdir?