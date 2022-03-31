AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu yaptığı açıklamalara göre 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Anlaşmaya varıldı mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu durumun olası sonuçları hakkında yaptığı araştırmaları devam ediyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu yaptığı açıklamalara göre 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Anlaşmaya varıldı mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu durumun olası sonuçları hakkında yaptığı araştırmaları devam ediyor.

Memur ve Emekli Maaşlarında Zam Olacak Mı?

Sürekli gündeme gelen 3600 ek göstergesi hakkında AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz’da memur ve emeklilere maaş artışı olacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak" ifadelerini kullanan Emin Akbaşoğlu gelişmeleri bize aktardı.

EYT’lilerle ilgili olarak da bazı açıklamalarda bulunan Emin Akbaşoğlu gelişmelerin yakın zamanda duyurulacağını belirtti. Akbaşoğlu; "EYT'li kardeşlerimizle ilgili ne yapacağımızı bu yıl açıklayacağız" ifadelerini kullandı. 3600 ek gösterge ve asgari ücret hakkında da açıklamalar yapan Akbaşoğlu, 1 Temmuz’da memur ve emeklilere ek zam yapılabileceğini belirtti.

3600 Ek Gösterge Ne Zaman Çıkacak?

3600 ek gösterge hakkında konuşan Emin Akbaşoğlu, Temmuz ayında yapılan çalışmaların duyurulacağını belirtti. Düzenlemenin kimleri kapsayacağı merak edilirken Meclis’te konunun gündeme gelerek yasal olarak açıklamanın yapılması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 3600 ek göstergenin yaratacağı durumlar hakkında araştırmaların yapıldığını ve hazine bütçesini nasıl etkileyeceği hakkında çalışmalar yapıldığını belirtildi. Sendikalarla gerçekleştirilen toplantılarda düzenlemenin çerçevesi net olarak belirlenmeye çalışılmakta.

Tüm çalışmaların ve araştırmaların sonucunda Temmuz ayında görebileceğimiz 3600 ek göstergesi milyonlarca kişi tarafından takip edilmekte. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlere 3600 ek gösterge verildi. Çalışmaların yapılmasıyla birlikte öğretmenler 1 Ocak 2023 tarihinde 3600 ek göstergeden faydalanabilecek. Bu düzenlemenin daha geniş kapsamlı şekle getirilmesi beklenirken sendikalarla yapılan 2. Toplantıda teknik çalışmalar sunuldu.

Sendikalar bu düzenlemenin tüm kamu çalışanlarını kapsaması gerektiğini düşünmekte. Bu bağlamda 3. Toplantının 10 Mayıs’ta yapılması bekleniyor. Düzenlemeyle birlikte kamu çalışanları ve emeklilerin ikramiye ve maaşlarında artış yapılmış olacak. Son durumun mecliste nasıl şekilleneceği merak konusu olmuş durumda. İlerleyen zamanlarda yeni toplantıların yapılmasıyla 3600 ek göstergenin hangi kamu çalışanlarını kapsadığını öğrenebileceğiz.