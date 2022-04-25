Uzun süredir iş arayanlara ve bekçi olmak isteyenlere müjde. Bekçi alanında yeni alımlar yapılacak? Çarşı ve mahalle bekçiliği alanında alınacak olan 3250 kişi için start verildi. Peki 2022 Bekçi Alımları Ne Zaman Yapılacak? Bekçi Olma Şartları Neler?

Uzun süredir iş arayan milyonlar ilgilendiren o açıklama yapıldı. Çarşı ve mahalle bekçiliği alanına alınacak 3000 kişi için start verilirken bekçi olmak için mülakatlara girmek isteyen pek çok kişi alımların ne zaman yapılacağını merak etti. Bekçi alımlarının ne zaman yapılacağı merak edilirken bir yandan da alım şartları oldukça ilgi çekti. Bekçi olma şartları neler? 2022 bekçi maaşları ne kadar

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi işbirliğinde gerçekelştirilecek olan bekçi alımlarına sayılı günler kala vatandaş gelecek haberlere yönünü çevirdi. Çarşı ve mahalle bekçiliği alanına toplamda 3 BİN 250 kişinin alınacağı belirtildi. Yapılacak olan bekçi alımlarına ilişkin kontejan, başvuru şartı ve başvuru tarihi oldukça merak edilid. 2022 Bekçi alımı başvuru tarihi ne zaman olacak?

2022 Bekçi Başvuru Tarihi Ne Zaman?

81 ile yapılacak olan bekçi alımlarında adayın en az lise mezunu olması şartı bekleniyor. Bekçi olmak için başvuru yapacak binlerce kişi başvuru şartlarını ve başvuru tarihini merak etmeye başladı. Uzun zamandır konuşulan bekçi alımı tarihi açıklandı. Peki Bekçi alımı kontenjanları açıklandı mı? Bekçi olmak için gereken şartlar neler?

İş arayan binlerce kişiyi ilgilendiren bu haberin verilmesiyle birlikte pa.edu.tr bekçi başvurusu için gün sayılmaya başlandı. ''2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Duyurusu" adı altında açıklanan bekçi alımları ile 81 ilde istihdam gerçekleştirilmesi bekleniyor. 81 ilde yapılacak olan alıma göre ilk başvuru şartı başvuracak olan kişinin lise ya da dengi bir okul mezunu olması.

2022 Bekçi Alımı Ne Zaman?

Bekçi alımı için uzun süredir beklenen o duyuru yapıldı. Yapılan duyuruda bekçi adaylarına şöyle seslenildi;

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7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak 81 İl Valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır. Alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.