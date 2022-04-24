Polis Akademisi'nden beklenen açıklama geldi! 3 bin 250 bekçi alımı yapılacağı duyuruldu. Peki; bekçi alımı 2022 şartları nelerdir? Nasıl bekçi olunur? Bekçi olma şartları nelerdir? Bekçi maaşı 2022 kaç TL? Haberin detayları gursesgazetesi.com'da...

Polis Akademisi'nden beklenen açıklama geldi! Bekçi olmak isteyen vatandaşların beklediği müjdeli haber, Polis Akademisi'nin sosyal medya kanalları üzerinden duyuruldu. Mahallelerde huzur ve düzeni sağlamak için görevlendirilmiş olan bekçilerin gerek maaşları, gerek statüleri gerekse iş tanımları pek çok vatandaşın bu işi tercih etmesine sebep oluyor. Ancak bekçi alım sayısı ve şartları, pek çok vatandaşın bu işten vazgeçmesine neden oluyor. Aralıklı olarak bekçi alımı yapan Polis Akademisi'nden yeni alıma ilişkin açıklama geldi.

"81 ilimizde istihdam edilmek üzere 3.250 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alınacaktır." şeklinde açıklama yapan Polis Akademisi'nin tweet'inde bulunan yönlendirme linkinde yer alan ifadeler şu şekilde;

"7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak 81 İl Valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

Alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Bekçi olmak isteyen vatandaşların beklediği açıklamanın ardından vatandaşlar heyecanla "Bekçi alımı şartları nelerdir?" araması yaptılar. Sosyal medyanın gündemine oturan açıklamanın ardından bekçi olmak isteyen vatandaşlar ve yakınları bekçi alım şartlarını araştırsa da, pek çok yerde pek çok farklı sonuçla karşılaştı. Peki; Nisan 2022 Bekçi alımı nedir? 2022 Bekçi alım şartları nedir?

Nisan 2022 Bekçi Alım Şartları Nelerdir?

Bekçi olmak isteyen vatandaşların en çok merak ettiği ve araştırdığı konu Bekçi olmanın şartları oldu. açıklamanın ardından milyonlarca vatandaş bekçi olmanın şartlarını araştırdı. 3250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağını duyuran Polis Akademisi, başvuru şartlarını henüz belirtmemiş olsa da geçmişte yapılan alımlarda şartlar şu şekildeydi;

T.C. vatandaşı olmak

En az lise ya da lise dengi bir okuldan mezun olmak

Vücut kitle indeksi 18 ila 27 arasında bir değerde olmak

En az 167 cm boyunda olmak

Başvuru yapan kişinin, başvuru yaptığı şehirde en az 1 yıldır ikamet ediyor olması

Askerlik görevinin tamamlanmış olması

Yüz kızartıcı suçlar nedeniyle hapis cezası almamış olmak

Memuriyete engel olabilecek bir unsur bulunmaması

Uyuşturucu ve alkol kullanımı kaynaklı tedavi almamış olmak

Devletin çıkarlarına aykırı faaliyetlerde bulunmamış olmak

Herhangi bir ssiyasi partiyle ilişiğe sahip olmamak.

Bu şartları sağlayan adaylar devlet tarafından bekçilik yapmaya uygun kişiler olarak görülmektedir ve devlet tarafından park ve çarşı bekçi olarak çalışabilirler.