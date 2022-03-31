Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Yemekteyiz yepyeni bir haftaya başladı. Haftanın finaline yaklaşırken Perşembe günü yarışmacılar arasındaki kıyasıya verilen mücadele sonrası kim kaç puan aldı?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Yemekteyiz yepyeni bir haftaya başladı. Haftanın finaline yaklaşırken Perşembe günü yarışmacılar arasındaki kıyasıya verilen mücadele sonrası kim kaç puan aldı? Yemekteyiz bugün kim kaç puan oldu? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor..

Yemekteyiz yarışmasına olan ilgi kaldığı yerden hızlı bir şekilde devam ediyor. Haftanın finaline yaklaşırken 31 Mart Perşembe günü kim kaç puan aldı merak ediliyor. İzleyiciler puanlama kısmını kaçırdıklarında internet üzerinden günün puanlamalarını araştırırken 31 Mart puanlamaları ise gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor. Peki Yemekteyiz bugün kim kaç puan aldı? İşte detaylar haberde yer alıyor.

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Tv8 ekranlarında haftanın son gününe yaklaşırken Yemekteyiz yarışmasına dair sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yarışmacılar bu haftada neler olacak merak ediliyor. İşte 31 Mart Yemekteyiz yarışma puanlamaları..

Yemekteyiz 31 Mart Kim Kaç Puan Aldı?

Tv8 ekranlarında haftanın finaline yaklaşırken mutfakta rekabetler yükseldi. Haftaya iyi bir başlangıç yapmak isteyen yarışmacılardan puanlar nasıl olacak? Yarışmacılar arasında gidecek olan rekabetin beraberinde programda tansiyonların yükselmesi gelinlerin de adrenallerini arttırıyor. Peki 31 Mart yemekteyiz puanlamaları nasıl?

Yemekteyiz 31 Mart 2022 puanları

Haftanın her günü Yemekteyiz yarışmasında günün puanlamaları açıklanıyor. Yemekteyiz bugün kim kaç puan aldı, 31 Mart puanları.. İşte detaylar..

Tv8 ekranlarının popüler yarışması Yemekteyiz 31 Mart Pazartesi yarışma puanlamaları gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.