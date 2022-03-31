Fox Tv ekranlarının kısa süre önce başlayan ve izleyicilerin dikkatlerini çeken başarılı dizilerden birisi olan Mahkum 'un yeni bölümü ile ilgili araştırma başladı. Mahkum dizisinin hayranları için 31 Mart tarihinde yayın akışı listesinde yeni bölüm bildirisi bulunmazken izleyiciler dizinin neden olmadığı ile ilgili detayları araştırıyor. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Fox Tv ekranlarının kısa süre önce başlayan ve izleyicilerin dikkatlerini çeken başarılı dizilerden birisi olan Mahkum 'un yeni bölümü ile ilgili araştırma başladı. Mahkum dizisinin hayranları için 31 Mart tarihinde yayın akışı listesinde yeni bölüm bildirisi bulunmazken izleyiciler dizinin neden olmadığı ile ilgili detayları araştırıyor. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

MAHKUM DİZİSİ YENİ BÖLÜMÜ NEDEN YOK?

Fox Tv ekranlarının popüler dizileri arasında yer alan Mahkum dizisi kısa süre içerisinde senaryosu ile birlikte izleyicilerin ilgisini çekti. Mahkum dizisi yeni bölümü ile ilgili gelişmeler dizide yer almazken neden olmadığı soruları sorulmaya başladı. Dizinin fanları sosyal medyada bu konu hakkında görüşlerini bildirirken Mahkum dizisi ile ilgili detaylar araştırılıyor.

MAHKUM YENİ BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI?

Fox Tv ekranlarında her hafta Perşembe günleri yayınlanan reyting rekorları kıran dizilerinden birisi olan Mahkum 31 Mart 2022 Perşembe günü yeni bölümü yayınlanmadı. Dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığı merak edilirken detaylar ise gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

Mahkum dizisi 31 Mart 2022 tarihinde tekrar bölümü ile yayınlanıyor. Dizinin yeni bölümü bu hafta yayınlanmadı. Dizi ekiplerinden ise herhangi bir haber gelmedi.

MAHKUM DİZİ KONUSU

Fırat Bulut, İstanbul Adliye'sinde görevli bir cumhuriyet savcısıdır. Başarılı bir savcı olan Fırat, eşi Zeynep ve beş yaşındaki kızı Nazlı'yla mutlu bir hayat yaşar. Ancak bir gün uyandığında son dört ayda olanları hiçbir şekilde hatırlamadan kendisini cezaevinde bulur.