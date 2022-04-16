Türkiye'de 30 yıldır aktif yayın hayatına devam eden Flash Tv ile ilgili izleyicileri üzen haber geldi. 30 Yıldır Hizmet Veren Flash Tv Kapandı! Flash Tv Neden Kapandı?

Türkiye'de 30 yıldır aktif yayın hayatına devam eden Flash Tv ile ilgili izleyicileri üzen haber geldi. 1992 'de yayın hayatına başlayan Türkiye'nin 2.özel televizyon kanalı olan Flash Tv aralıksız yayınlarının ardından 27 yıl boyunca kesintisiz hizmet verirken, 1 Mart 2019 tarihinde ara vermişti. Kanalın tekrar açılması ile birlikte test yayınları sürerken bugün gelen haberler ile birlikte Flash Tv yayın hayatına son verdi. 30 Yıldır Hizmet Veren Flash Tv Kapandı! Flash Tv Neden Kapandı?

Flash TV, 15 Ocak 1992 tarihinde Bursa'da kurulan Göktuğ Medya Grubu bünyesinde yayına başlayan Türkiye'nin 2. özel televizyon kanalıdır. 27 yıl boyunca devam eden yayınlarına 1 Mart 2019 tarihinde ara vermiştir. Kanal 30 Eylül 2021 tarihinde test yayınlarına yeniden başlayarak bu tarihte yeniden kurulmuştur.

FLASH TV NEDEN KAPANDI?

16 Mart’ta kayyum atanan Flash TV, 15 Nisan itibariyle yayın hayatına son verdiğini duyurdu.

Kanaldan yapılan açıklamada, Ömer Ziya Göktuğ’un vefatı sonrası ortakların anlaşmazlığa girdiği ve ulusal yayıncılık lisansının yenilenemeyerek yayınlara son verildiği duyuruldu.

Flash TV’den yapılan açıklamanın tamamı şöyle;

“Ulusal yayıncılık alanında 1992 yılından bu yana FLASH TV adı ile faaliyet göstermekte olan kuruluşumuz Yönetim kurulu Başkanı ve tek imza yetkilisinin vefatı sebebi ile gerekli yönetim organlarından yoksun kalarak kayyım sürecine girmiştir.

Bu süreçte ortakların anlaşmazlığı sebebi ile ulusal yayıncılık lisansı yenilenememiş dolayısı ile yayın hayatına bugün itibari ile son vermek zorunda kalmıştır.

Uzun yıllardır FLASH TV’ye göstermiş olduğunuz ilgi ve destek için sonsuz teşekkürlerimizin kabulünü rica ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”