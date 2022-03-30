30 Mart Çarşamba günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kim kaç puan aldı? Günün birincisi belli oldu mu? Çeyrek altını hangi gelin kazandı? İşte tüm detaylar..

30 Mart Çarşamba günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kim kaç puan aldı? Günün birincisi belli oldu mu? Çeyrek altını hangi gelin kazandı? İşte tüm detaylar.. Sevilen Tv yarışması Gelinim Mutfakta'da hangi gelin günün kazananı oldu?

Haftaiçi hergün düzenlenen yarışmaya izleyicilerin ilgisi odukça yüksek. Çekişmeli ve uzun yapılan yarışmalar sonuncunda belirlenen günün birincisi sonunda açıklandı. Puanları en yüksek alan gelinler, günün birincisi seçilerek çeşitli ödüller kazanmakta. Uzun zamandır devam eden TV programı, izleyenleri heyecanlandırarak yarışmalarını büyük bir keyifle sevdirmektedir. İşte günün kazananları ve günlük puan durumu..

Çekişmeli geçen günün ardından yarışma programının günün kazananı belli oldu. Son puan durumuna göre Yeşim 9, Miyase 10, Damla 24, Hasret ise 13 puan aldı. Puan durumuna bakılarak günün birincisi Damla olarak belirlendi. Uzun ve çekişmeli şekilde ilerleyen yarışmada günlük puanı en yüksek olan yarışmacıya çeyrek altın verilmekte.

30 Mart Gelinim Mutfakta Puan Durumu:

Yeşim: 9

Miyase:10

Damla: 24

Hasret: 13