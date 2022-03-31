30 Mart Çarşamba günü hafta başı televizyonlarda büyük çekişme yaşandı. Kuruluş Osman, Tv8 ekranlarında Survivor, Kara Tahta gibi yapımlar büyük heyecana sahne alırken izleyiciler reyting sonuçlarında zirveye kimin yerleştiğini çok merak ediyor.

30 Mart Çarşamba günü hafta başı televizyonlarda büyük çekişme yaşandı. Kuruluş Osman, Tv8 ekranlarında Survivor, Kara Tahta gibi yapımlar büyük heyecana sahne alırken izleyiciler reyting sonuçlarında zirveye kimin yerleştiğini çok merak ediyor.

30 MART ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları dizilerin veya yapımların devamlılığını sürdürülebilmesi için kanallar ve izleyiciler tarafından sık takip edilen bir ölçüm aracıdır. Ölçüm aracı sayesinde Türkiye'de yer alan programların hangi zaman diliminde ve hangi kesim tarafından izlendiğini net bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Günümüzde reyting sonuçlarına olan ilgi en üst safha da yer almakta ve özellikle dizi fanlarının sık takip ettiği konulardan bir tanesidir.

30 Mart Çarşamba günü yayınlanan programlardan Survivor, Kuruluş Osman ve Kara Tahta gibi yapımlar haftayı sizce kaçıncı sırada kapattı? İşte reyting sonuçları..

Reyting sonuçları her gün saat 10:30 - 11:00 arasında paylaşılmaktadır. Ölçüm bilgileri geldiğinde bu sayfa üzerinden gelişmeleri takip edebilirsiniz.

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü ise Sadakatsiz aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Sadakatsiz, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Sadakatsiz yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SURVIVOR ALL STAR TV8

3 SADAKATSIZ KANAL D

4 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 ESRA EROL'DA ATV

8 ATV ANA HABER ATV

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SADAKATSIZ KANAL D

3 SURVIVOR ALL STAR TV8

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 KARA TAHTA TRT 1

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 OGLUM SHOW TV

8 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

9 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

10 ATV ANA HABER ATV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SURVIVOR ALL STAR TV8

3 SADAKATSIZ KANAL D

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 KARA TAHTA TRT 1

7 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

8 ESRA EROL'DA ATV

9 SURVIVOR ALL STAR OZET TV8

10 OGLUM SHOW TV