Yatırım yapan her kişinin takip ettiği altın fiyatları sürekli olarak değişim göstermekte. Yatırım yapacak veya önemli alımlarda bulunacak kişiler altın indirimlerini beklemekte. İşte 30 Mart 2022 Altın Fiyatları..

Yatırım yapan her kişinin takip ettiği altın fiyatları sürekli olarak değişim göstermekte. Yatırım yapacak veya önemli alımlarda bulunacak kişiler altın indirimlerini beklemekte. İşte 30 Mart 2022 Altın Fiyatları.. Çeyrek, yarım, grram, tam ve ata altın fiyatları ne durumda? Yaşanan gelişmelerle birlikte altın fiyatlarında indirim varmı?

30 Mart 2022'ye giriş yaparken gram altın düne göre yükselerek tekrar 904 TL' den alıcı buluyor. Spot piyasada çeyrek altının fiyatı 1483 lira olurken, yarım altının fiyatı ise 2967 TL' den sunulmakta. Yatırım yapacak veya geleceğine katkı sağlamak için alım yapacak kişiler için hazırladığımız altın fiyatları bu şekilde. Altın fiyatları dün yapılan müzakere sonrasında ufak çaplı düşüşler yaşanırken gram altın 887 TL'ye kadar inmişti. Bugün altın fiyatlarında nasıl değişimler yaşandı. İşte 30 Mart 2022 Altın Fiyatları..

30 Mart Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın alış: 903,14

Gram altın satış: 903,38

30 Mart Çeyrek Altın Ne Kadar?

Çeyrek altın alış: 1.468,00

Çeyrek altın satış: 1.486,00

30 Mart Yarım Altın Ne Kadar?

Yarım altın alış: 2.936,00

Yarım altın satış: 2.972,00

30 Mart Tam Altın Ne Kadar?

Tam altın alış: 5.862,00

Tam altın satış: 5.923,00

30 Mart Cumhuriyet Altını Ne Kadar?

Cumhuriyet altını alış: 5.954,00

Cumhuriyet altını satış: 6.044,00

30 Mart Ata Altın Ne Kadar?

Ata altın alış: 5.988,00

Ata altın satış: 6.077,00