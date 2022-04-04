3 Nisan Pazar günü hafta başı televizyonlarda büyük çekişme yaşandı. Yargı, Teşkilat, Survivor, Adı Sevgi gibi yapımlar büyük heyecana sahne alırken izleyiciler reyting sonuçlarında zirveye kimin yerleştiğini çok merak ediyor.
3 Nisan Pazar günü hafta başı televizyonlarda büyük çekişme yaşandı. Yargı, Teşkilat, Survivor, Adı Sevgi gibi yapımlar büyük heyecana sahne alırken izleyiciler reyting sonuçlarında zirveye kimin yerleştiğini çok merak ediyor.
3 NİSAN PAZAR REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuçları dizilerin veya yapımların devamlılığını sürdürülebilmesi için kanallar ve izleyiciler tarafından sık takip edilen bir ölçüm aracıdır. Ölçüm aracı sayesinde Türkiye'de yer alan programların hangi zaman diliminde ve hangi kesim tarafından izlendiğini net bir şekilde öğrenebilirsiniz.
Günümüzde reyting sonuçlarına olan ilgi en üst safha da yer almakta ve özellikle dizi fanlarının sık takip ettiği konulardan bir tanesidir.
3 Nisan Pazar günü yayınlanan programlardan Yargı, Teşkilat, Survivor, Adı Sevgi gibi yapımlar haftayı sizce kaçıncı sırada kapattı? İşte reyting sonuçları..
Reyting sonuçları her gün saat 10:30 - 11:00 arasında paylaşılmaktadır. Ölçüm bilgileri geldiğinde bu sayfa üzerinden gelişmeleri takip edebilirsiniz.
-
Total izleyici grubunda birinciliği Survivor All Star, ikinciliği Yargı, üçüncülüğü Teşkilat aldı.
-
AB Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.
-
20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Teşkilat yer aldı.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
|1
|SURVIVOR ALL STAR
|TV8
|2
|YARGI
|KANAL D
|3
|TESKILAT
|TRT 1
|4
|KASABA DOKTORU ON IZLEME
|TRT 1
|5
|GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU
|FOX
|6
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|7
|KANAL D ANA HABER
|KANAL D
|8
|TESKILAT (OZET)
|TRT 1
|9
|SABAN OGLU SABAN (T.S)
|SHOW TV
|10
|YARGI (OZET)
|KANAL D
AB İLK 10 PROGRAM
|1
|YARGI
|KANAL D
|2
|TESKILAT
|TRT 1
|3
|SURVIVOR ALL STAR
|TV8
|4
|GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU
|FOX
|5
|YARGI (OZET)
|KANAL D
|6
|KASABA DOKTORU ON IZLEME
|TRT 1
|7
|KANAL D ANA HABER
|KANAL D
|8
|RAMAZAN SEVINCI
|TRT 1
|9
|TESKILAT (OZET)
|TRT 1
|10
|SABAN OGLU SABAN (T.S)
|SHOW TV
20+ABC1 İLK 10 PROGRAM
|1
|YARGI
|KANAL D
|2
|SURVIVOR ALL STAR
|TV8
|3
|TESKILAT
|TRT 1
|4
|GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU
|FOX
|5
|YARGI (OZET)
|KANAL D
|6
|KASABA DOKTORU ON IZLEME
|TRT 1
|7
|KANAL D ANA HABER
|KANAL D
|8
|TESKILAT (OZET)
|TRT 1
|9
|RAMAZAN SEVINCI
|TRT 1
|10
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV