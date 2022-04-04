3 Nisan Pazar günü hafta başı televizyonlarda büyük çekişme yaşandı. Yargı, Teşkilat, Survivor, Adı Sevgi gibi yapımlar büyük heyecana sahne alırken izleyiciler reyting sonuçlarında zirveye kimin yerleştiğini çok merak ediyor.

3 Nisan Pazar günü hafta başı televizyonlarda büyük çekişme yaşandı. Yargı, Teşkilat, Survivor, Adı Sevgi gibi yapımlar büyük heyecana sahne alırken izleyiciler reyting sonuçlarında zirveye kimin yerleştiğini çok merak ediyor.

3 NİSAN PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları dizilerin veya yapımların devamlılığını sürdürülebilmesi için kanallar ve izleyiciler tarafından sık takip edilen bir ölçüm aracıdır. Ölçüm aracı sayesinde Türkiye'de yer alan programların hangi zaman diliminde ve hangi kesim tarafından izlendiğini net bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Günümüzde reyting sonuçlarına olan ilgi en üst safha da yer almakta ve özellikle dizi fanlarının sık takip ettiği konulardan bir tanesidir.

3 Nisan Pazar günü yayınlanan programlardan Yargı, Teşkilat, Survivor, Adı Sevgi gibi yapımlar haftayı sizce kaçıncı sırada kapattı? İşte reyting sonuçları..

Reyting sonuçları her gün saat 10:30 - 11:00 arasında paylaşılmaktadır. Ölçüm bilgileri geldiğinde bu sayfa üzerinden gelişmeleri takip edebilirsiniz.

Total izleyici grubunda birinciliği Survivor All Star, ikinciliği Yargı, üçüncülüğü Teşkilat aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı. Gözden kaçırmayın 2 Nisan Cumartesi Reyting Sonuçları Açıklandı! Gönül Dağı, Kardeşlerim, Şarkılar Bizi Söyler, Survivor Zirvede Kim Yer Aldı?

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Teşkilat yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 SURVIVOR ALL STAR TV8 2 YARGI KANAL D 3 TESKILAT TRT 1 4 KASABA DOKTORU ON IZLEME TRT 1 5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 6 SHOW ANA HABER SHOW TV 7 KANAL D ANA HABER KANAL D 8 TESKILAT (OZET) TRT 1 9 SABAN OGLU SABAN (T.S) SHOW TV 10 YARGI (OZET) KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 YARGI KANAL D 2 TESKILAT TRT 1 3 SURVIVOR ALL STAR TV8 4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 5 YARGI (OZET) KANAL D 6 KASABA DOKTORU ON IZLEME TRT 1 7 KANAL D ANA HABER KANAL D 8 RAMAZAN SEVINCI TRT 1 9 TESKILAT (OZET) TRT 1 10 SABAN OGLU SABAN (T.S) SHOW TV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM