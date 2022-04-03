Hafta sonunun gelmesiyle birlikte vatandaşlar önemli işlerini halledebilmek için nöbetçi noterlik aramaya başladılar. Peki 3 Nisan Pazartesi İstanbul'da hangi noterler açık?
Hafta sonunun gelmesiyle birlikte vatandaşlar önemli işlerini halledebilmek için nöbetçi noterlik aramaya başladılar. Peki 3 Nisan Pazartesi İstanbul'da hangi noterler açık?
Cumartesi ve pazar bazı devlet kurumlarının tatile girmesiyle birlikte bir takım işlemler yapılamamaktadır. Bu durum insanların işlerini aksatarak vakit kaybına yol açabilmektedir. İstanbul içerisinde gerekli tüm işlemleri yapabilen nöbetçi noterlikler bulunmaktadır. Bu noterler de insanlar önemli işlerini anında hallederek haftaiçi kullanım zorunluluğu ortadan kalkmıştır. Türkiye Noterler Birliği tarafından açıklanan noter listesiyle birliikte bazı kurumlar haftasonu hizmet verebilmektedir. Bu noterlerin adresleri ve telefon numaraları haberimizin devamında bulunmaktadır.
Noterler birçok işimizi halletmemize yarayan kurumlardan bir tanesidir. Noterlerin verdiği hizmetlere genel anlamda bakacak olursak;
- Miras taksimi Gayrimenkul, hibe vaadi sözleşmesi,
- Defter onaylanması,
- Çevirme,
- Örnek çıkartma,
- İmza sirküleri,
- Protesto işleri,
- İhbar ihtarname işleri ve tebliği,
- Tescil işlemleri yapılabiliyor.
- Şirket sözleşmesi,
- İrtifak hakkı vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi,
- Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi,
- Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507),
- Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511),
- Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi,
- Kira sözleşmesi,
- Menkul mallarda hibe sözleşmesi,
- Taksim ve ifraz sözleşmesi,
- Evlenme sözleşmesi,
- Gayrimenkul satış vaadi sözleşme
- Zilyetlik devri sözleşmesi
- Evlat edinme sözleşmesi,
- Temlik,
- Taahhütname,
- Kefaletname,
- Vasiyetname,
- Sulhname,
- Yeddiemin senedi,
- Rehin senedi,
- Borç senedi,
- Vakıf senedi,
- Aile vakfı senedi,
- Tanıma senedi,
- Muvafakatname,
- Fesihname,
- İbraname,
- Beyanname,
- Şahadetname,
- Piyango Kur’a ve toplantı tutanağı,
- Emanetleri saklama tutanağı,
- İfade tutanağı,
- Tespit tutanağı,
- Vekaletname gibi işlemler noterler üzerinden yapılabilmektedir. İstanbul 3 Nisan nöbetçi noterlikler ise şu şekilde;
3 Nisan İstanbul Nöbetçi Noterlik
Noter Ad: Bakırköy 22
Noterin Adı: Naciye Aydın
Adres: Mustafa Kemal Paşa Mah.Mareşal Cd.Köroğlu Sok .N.6 K:1 Avcılar /İstanbul
Telefon: 0 212 690 96 22
Noter Adı: Bakırköy 60
Noterin Adı: Asiye Yıldırım
Adres: 100.Yıl Mah. 2183 Sok. No:61/A Bağcılar/İstanbul
Telefon: 0 212 431 30 03
Noter Adı: Beşiktaş 15
Noterin Adı: Lokman Çoban
Adres: A.Adnan Saygun Cad. Pelin Apt. B Blok No:15/1 Ulus Beşiktaş/İstanbul
Telefon : 0 212 263 41 28
Noter Adı: Beyoğlu 26
Noterin Adı: Kerim İlhan
Adres: Kurtuluş Cad.No.19/A Zemin Kat Kurtuluş Şişli/İstanbul
Telefon: 0 212 234 29 93
Noter Adı: İstanbul 6
Noterin Adı: Behçet Tansu
Adres: Büyük Postane Karşısı Vlora Hn No:18 K:1 Sirkeci 34420 Fatih/İstanbul
Telefon: 0 212 520 11 66
Noter Adı: Kadıköy 32
Noterin Adı: Şükran Tüfekçioğlu
Adres: Barbaros Mah. Barbaros Cad. No:224 A/1 Ataşehir/İstanbul
Telefon: 0 216 530 32 32
Noter Adı: Kartal 4
Noterin Adı: Serpil Biçici
Adres: Namık Kemal Cd. No:25/1 Pendik 81480 Pendik/İstanbul
Telefon: 0 216 390 30 32
Noter Adı: Sultanbeyli 4
Noterin Adı: Dursun Zeki Karaosmanoğlu
Adres : Abdurrahmangazi Mah. Petrol Yolu Cad. No:159/A Sultanbeyli/İstanbul
Telefon: 0 216 398 63 47
Noter Adı: Üsküdar 8
Noterin Adı: Abdullah Tolkun
Adres: Beylerbeyi Mah. Yalıboyu Cad. No:73/1-5 Üsküdar/İstanbul
Telefon: 0 216 318 89 40