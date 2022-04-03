Hafta sonunun gelmesiyle birlikte vatandaşlar önemli işlerini halledebilmek için nöbetçi noterlik aramaya başladılar. Peki 3 Nisan Pazartesi İstanbul'da hangi noterler açık?

Hafta sonunun gelmesiyle birlikte vatandaşlar önemli işlerini halledebilmek için nöbetçi noterlik aramaya başladılar. Peki 3 Nisan Pazartesi İstanbul'da hangi noterler açık?

Cumartesi ve pazar bazı devlet kurumlarının tatile girmesiyle birlikte bir takım işlemler yapılamamaktadır. Bu durum insanların işlerini aksatarak vakit kaybına yol açabilmektedir. İstanbul içerisinde gerekli tüm işlemleri yapabilen nöbetçi noterlikler bulunmaktadır. Bu noterler de insanlar önemli işlerini anında hallederek haftaiçi kullanım zorunluluğu ortadan kalkmıştır. Türkiye Noterler Birliği tarafından açıklanan noter listesiyle birliikte bazı kurumlar haftasonu hizmet verebilmektedir. Bu noterlerin adresleri ve telefon numaraları haberimizin devamında bulunmaktadır.

Noterler birçok işimizi halletmemize yarayan kurumlardan bir tanesidir. Noterlerin verdiği hizmetlere genel anlamda bakacak olursak;

Miras taksimi Gayrimenkul, hibe vaadi sözleşmesi,

Defter onaylanması,

Çevirme,

Örnek çıkartma,

İmza sirküleri,

Protesto işleri,

İhbar ihtarname işleri ve tebliği,

Tescil işlemleri yapılabiliyor.

Şirket sözleşmesi,

İrtifak hakkı vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi,

Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi,

Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507),

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511),

Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi,

Kira sözleşmesi,

Menkul mallarda hibe sözleşmesi,

Taksim ve ifraz sözleşmesi,

Evlenme sözleşmesi,

Gayrimenkul satış vaadi sözleşme

Zilyetlik devri sözleşmesi

Evlat edinme sözleşmesi,

Temlik,

Taahhütname,

Kefaletname,

Vasiyetname,

Sulhname,

Yeddiemin senedi,

Rehin senedi,

Borç senedi,

Vakıf senedi,

Aile vakfı senedi,

Tanıma senedi,

Muvafakatname,

Fesihname,

İbraname,

Beyanname,

Şahadetname,

Piyango Kur’a ve toplantı tutanağı,

Emanetleri saklama tutanağı,

İfade tutanağı,

Tespit tutanağı,

Vekaletname gibi işlemler noterler üzerinden yapılabilmektedir. İstanbul 3 Nisan nöbetçi noterlikler ise şu şekilde;

3 Nisan İstanbul Nöbetçi Noterlik

Noter Ad: Bakırköy 22

Noterin Adı: Naciye Aydın

Adres: Mustafa Kemal Paşa Mah.Mareşal Cd.Köroğlu Sok .N.6 K:1 Avcılar /İstanbul

Telefon: 0 212 690 96 22

Noter Adı: Bakırköy 60

Noterin Adı: Asiye Yıldırım

Adres: 100.Yıl Mah. 2183 Sok. No:61/A Bağcılar/İstanbul

Telefon: 0 212 431 30 03

Noter Adı: Beşiktaş 15

Noterin Adı: Lokman Çoban

Adres: A.Adnan Saygun Cad. Pelin Apt. B Blok No:15/1 Ulus Beşiktaş/İstanbul

Telefon : 0 212 263 41 28

Noter Adı: Beyoğlu 26

Noterin Adı: Kerim İlhan

Adres: Kurtuluş Cad.No.19/A Zemin Kat Kurtuluş Şişli/İstanbul

Telefon: 0 212 234 29 93

Noter Adı: İstanbul 6

Noterin Adı: Behçet Tansu

Adres: Büyük Postane Karşısı Vlora Hn No:18 K:1 Sirkeci 34420 Fatih/İstanbul

Telefon: 0 212 520 11 66

Noter Adı: Kadıköy 32

Noterin Adı: Şükran Tüfekçioğlu

Adres: Barbaros Mah. Barbaros Cad. No:224 A/1 Ataşehir/İstanbul

Telefon: 0 216 530 32 32

Noter Adı: Kartal 4

Noterin Adı: Serpil Biçici

Adres: Namık Kemal Cd. No:25/1 Pendik 81480 Pendik/İstanbul

Telefon: 0 216 390 30 32

Noter Adı: Sultanbeyli 4

Noterin Adı: Dursun Zeki Karaosmanoğlu

Adres : Abdurrahmangazi Mah. Petrol Yolu Cad. No:159/A Sultanbeyli/İstanbul

Telefon: 0 216 398 63 47

Noter Adı: Üsküdar 8

Noterin Adı: Abdullah Tolkun

Adres: Beylerbeyi Mah. Yalıboyu Cad. No:73/1-5 Üsküdar/İstanbul

Telefon: 0 216 318 89 40