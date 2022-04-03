Ramazan'ın gelmesiyle birlikte İstanbul iftar saatleri oruç tutanlar tarafından takip edilmeye başlandı. 3 Nisan 2022 İstanbul iftar saati kaçta? İstanbul iftar saatleri ne zaman? 3 Nisan Pazar İstanbul iftar saati...

Gözden kaçırmayın 3 Nisan 2022 Pazar Noterler Açık mı? İstanbul 3 Nisan Nöbetçi Noterler

Ramazan'ın gelmesiyle birlikte İstanbul iftar saatleri oruç tutanlar tarafından takip edilmeye başlandı. 3 Nisan 2022 İstanbul iftar saati kaçta? İstanbul iftar saatleri ne zaman? 3 Nisan Pazar İstanbul iftar saati...

11 Ayın sultanı Ramazan Nisan ayıyla birlikte gelmiş bulunuyor. 2 Nisan Cumartesi ilk oruçlar tutuldu. Ramazan'ın ikinci günününde gelmesiyle birlikte bugün ezan saat kaçta okunacak? Oruçlar saat kaçta açılacak? Oruç tutanlar gözlerini iftar saatlerine çevirdi. 3 Nisan Pazar İstanbul iftar saati kaçta?

3 Nisan Pazar İstanbul İftar Saati

Orucun ikinci gününde iftar saatleri yeniden araştırılmaya başlandı. İftar saati İstanbul için bugün saat kaçta olacak? Oruçlar ne zaman açılacak? oruç tutanların aklındaki pek çok sorulardan birisi de iftar saatleri oldu. Bölge bölge değişiklik gösteren iftar saatleri İstanbul halkı tarafından oldukça merak edildi.

Kalabalık sofra yemeklerinin başlaması ile birlikte İstanbul iftar saatleri en çok merak edilen konular arasında yer aldı. 3 Nisna Pazar günü oruç tutan İstanbul'lular iftarını saat kaçta gerçekleştirecek? İşte 3 Nisan Pazar İmsakiye Saatleri...