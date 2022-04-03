Geleneksel şekilde yatırım yapmak isteyen kişilerin sürekli takip ettiği altın fiyatları saniyelik olarak değişim göstermektedir. Yeni güne girerken altın fiyatlarının son durumu nasıl? Çeyrek, gram, yarım ve tam altın kaç TL üzerinden satılacak?

Geleneksel şekilde yatırım yapmak isteyen kişilerin sürekli takip ettiği altın fiyatları saniyelik olarak değişim göstermektedir. Yeni güne girerken altın fiyatlarının son durumu nasıl? Çeyrek, gram, yarım ve tam altın kaç TL üzerinden satılacak?

Günümüzde birçok kişi en güvenli yatırımın altın olduğunu söyleyerek tüm yatırımlarını bu maden üzerinden yapmaktadır. Yeni gelişen teknolojilerle birlikte artık eskisi gibi kuyumculara giderek altın fiyatlarını sorgulamamız gerekmemektedir. Yeni geliişen özelliklerle birlikte altın fiyatlarını saniyelik olarak takip edebilir ve banka uygulamaları üzerinden alım ve satım işlemlerini anında yapabilmekteyiz. Yapabildiğimiz bu kolaylıklar sayesinde yatırımlarımızı daha güvenli ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Altın gibi tüm döviz alım ve satım işlemleri de bankaların mobil uygulamaları üzerinden hızlı bir şekilde yapılabilmektedir.

İnsanlar artık güvenlik nedeniyle kuyumculara gidip altın almak yerine, banka uygulamaları üzerinden anlık değeri ile alım ve satım yapabilmektedir. Genellikle tüm bankaların verdiği bu hizmet daha güvenli şekilde yapılabilmektedir. Vatandaşlar yeni güne girerken altın fiyatlarını merak etmiş durumda. Peki 3 Nisan gram ve çeyrek altın fiyatları ne şekilde?

3 Nisan 2022 Gram Altın Fiyatları

Gram altın alış: 908,69 TL

Gram altın satış: 909,14 TL

3 Nisan 2022 Çeyrek Altın Fiyatları

Çeyrek altın alış: 1.477,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.492,00 TL

3 Nisan 2022 Yarım Altın Fiyatları

Yarım altın alış: 2.954,00 TL

Yarım altın satış: 2.985,00 TL

3 Nisan 2022 Tam Altın Fiyatları

Tam altın alış: 5.898,00 TL

Tam altın satış: 5.947,00 TL

3 Nisan 2022 Ata Altın Fiyatları

Ata altın alış: 6.034,00 TL

Ata altın satış: 6.102,00 TL

3 Nisan 2022 Cumhuriyet Altını Fiyatları

Cumhuriyet altını alış: 6.022,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 6.113,00 TL