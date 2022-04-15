Kamu bankalarından biri olan Vakıfbank, 68’inci yıl dönümü kutlamalarına başladığını ve bu kapsamda yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası geliştirdiğini duyurdu. İşte bankanın yeni ihtiyaç kredisi hizmetine ilişkin haberin ayrıntıları…

Vakıfbank, yeni dönemde giderek zorlaşan ekonomik koşullara karşın vatandaşın yanında olduğunu duyurarak, 68’inci kuruluş yıl dönümü için özel olarak bir ihtiyaç kredisi hizmeti geliştirdiğini bildirdi.

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Türkiye’nin en önemli kamu bankalarından biri olan Vakıfbank, yeni dönemde de geliştirdiği kampanyalar ile vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu sene 68’inci yılını kutladığı kuruluş yıl dönümü kutlamaları için özel olarak bir ihtiyaç kredisi kampanyası geliştirmiş olduğunu duyuran Vakıfbank, ilgili hizmetinin üst limitini 125 bin TL olarak belirledi.

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Vakıfbank’ın kuruluş yıl dönümü için özel olarak geliştirmiş olduğu ihtiyaç kredisi hizmetinin ayrıntıları paylaşıldı. Banka, söz konusu hizmetinden 50 bin TL’nin altında destek almak isteyenler için azami vade sayısını 36 ay, 50 bin TL ve üzeri tutarlarda destek almak isteyenler için ise azami vade sayısını 24 ay olarak belirledi. İlgili hizmetin aylık ortalama faiz oranı ise yüzde 1,55 olarak bildirildi.

Vakıfbank tarafından yayınlanmış olan kredi kampanyasının detayları ışığında, bankadan 40 bin TL tutarında nakit desteği almak isteyen müşterilerin ödeyecekleri aylık taksit tutarı,1.534,25 TL olarak hesaplandı.

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Vakıfbank’ın yeni dönemde 68’inci kuruluş yıl dönümü ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşların başvuruları hem bankanın mobil uygulaması hem internet bankacılığı kanalı hem de banka şubeleri aracılığı kabul edilmektedir. Ayrıca banka, söz konusu ihtiyaç kredisi için SMS aracılığı ile de başvuru kabul etmektedir.

Vakıfbank tarafından geliştirilmiş olan kuruluş yıl dönümü ihtiyaç kredisi hizmetine SMS ile başvuru yapmak isteyen vatandaşların cep telefonlarının mesajlar kısmından sırası ile KREDI, T.C. kimlik no, doğum tarihi, aylık gelir bilgilerini yazmaları ve 5724’e kısa SMS göndermeleri gerekmektedir.